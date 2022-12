„Unschlagbarer“ Preis für Pizza? Mitnichten - Lidl kassiert Abmahnung

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Lidl hat Ärger mit der Wettbewerbszentrale. © dpa/ Christian Johner

Lidl warb für eine Pizza mit „unschlagbarem“ Preis. Doch das Produkt gab es woanders billiger. Jetzt droht dem Discounter Ärger.

München - Nicht das halten, was man verspricht: Das ist nicht nur in der Werbung ein Problem. Lidl nahm es bei einer Anpreisung einer Pizza nicht ganz so genau und bewarb diese mit dem Attribut „unschlagbarer Preis“. Anderswo aber war das Produkt günstiger zu haben, und nun droht dem Discounter Ärger mit der Wettbewerbszentrale.

Per Schreiben vom Mittwoch war die Zentrale Lide vor, die Reklame mit dem Claim „unschlagbar“ sei irreführend und daher unlauter. Konkret ging es um das Angebot einer „Dr. Oetker Ristorante Pizza / Bistro Flammkuchen Elsässer Art“. Der Händler stellt den vermeintlich „unschlagbaren“ Preis von 1,85 Euro – erhältlich mit „Lidl Plus“ – dem Preis von 1,95 Euro gegenüber.

Lidl kassiert Abmahnung: Pizza gab es zum Beispiel bei Marktkauf billiger

„Der Verbraucher wird diese Angabe dahingehend verstehen, dass der von Ihnen beworbene Preis für die Produkte nicht zu schlagen ist, dass die Produkte also nicht anderweitig günstiger zu erhalten sind“, heißt es in dem fünfseitigen Schreiben, das der Lebensmittel Zeitung vorliegt.

Anderswo bekommt man die Pizza billiger: Die beworbenen Produkte erhält man beispielsweise bei „Aktiv Irma“ und „Marktkauf“ für 1,79 Euro – und damit günstiger als bei Lidl. „Diese Alleinstellungswerbung ist daher unzutreffend und nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb irreführend“, so Tudor Vlah, Referent der Wettbewerbszentrale, in der Abmahnung.



Was passiert nun? Bis zum 7. Dezember kann Lidl nun die „strafbewehrte Unterlassungserklärung“ abgeben; dann wäre der „Unschlagbar“-Streit vom Tisch, schreibt die Zeitung. Falls diese Erklärung nicht unterzeichnet wird, hält sich die Selbstkontrollinstitution der Wirtschaft den Gerichtsweg offen. (cgsc)

Mit unserem brandneuen Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.