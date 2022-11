„Unverschämt“? Lidl und Kaufland zahlen Mitarbeitern 40 Millionen Euro Bonus

Ich freue mich für die Angestellten. In diesem Land bekommen soviele Kohle für das nichts tun... jetzt bekommt Mal der, die Arbeitgeber/in etwas. Und 250 Euro pro Kopf sind bei dem kleinen Gehalt absolut in Ordnung.

250 Euro für die Leute die in der Pandemie wie blöd geackert haben, während andere sich im Home-Office den Hintern breitgesessen haben....

Die Leute die jetzt am lautesten schreien, waren bestimmt diejenigen, die am meisten auf den Balkon applaudiert haben.

250 Euro ist bei den kleinen Gehalt was die bekommen, doch völlig okay

Man sollte sich lieber über die Gewinner der Krise ärgern.

Banken verzeichnen unter anderem einen enormen Gewinn und nutzen die Krise mit der Erhöhung der Dispo Zinsen ganz schön aus. Und da werden ganz andere Prämien pro Kopf gezahlt