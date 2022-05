Nach Sonnenblumenöl und Co.: Preise bei Lidl steigen für weitere Lebensmittel

Von: Laura May

Die Krise kommt auf den Preisschildern der Discounter an: Das liegt auch an der Abhängigkeit von Lebensmittel-Riesen wie Nestlé, Unilever und Danone.

München – Alles wird teurer. Rohstoffmangel, Lieferschwierigkeiten, Krieg und Inflation – all diese Faktoren belasten die Geldbeutel der Konsumenten. Welche Faktoren wirklich zu den hohen Preisen führen, ist umstritten.

Zuletzt warfen Rewe und Edeka den großen Lebensmittelproduzenten Nestlé, Unilever und Danone vor, die Situation auszunutzen und Preise künstlich in die Höhe zu treiben.

Höhere Preise bei Lidl: Diese Lebensmittel werden 2022 teurer

Eine Recherche von echo24.de verrät, bei welchen Produkten des Discounters Lidl in Zukunft mit Preissteigerungen gerechnet werden muss. In Deutschland überschreitet die Inflation erstmals seit knapp 30 Jahren die Vier-Prozent-Marke. Dazu kommt der weltweite Rohstoffmangel. Lebensmittelhändler wie Nestlé, Unilever oder Danone kündigten deshalb Preissteigerungen an.

Betroffen sind neben Öl und Mehl auch Wasser, Softdrinks, Milchprodukte, Kaffee, Fleischersatzprodukte, Süßwaren, Gewürze, Müsli, Fertiggerichte wie Tiefkühlpizza, aber auch Knödel, Kloßteig oder Gnocchi. Discounter wie Lidl beziehen diese Waren von den großen Händlern und müssen ihre Preise erhöhen.