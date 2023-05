Lidl schmeißt Produkt aus dem Sortiment – Millionen Menschen betroffen

Von: Sven Fekkers

Der Discounter Lidl verbannt in Dänemark eine komplette Produktreihe aus dem Sortiment. Müssen sich auch deutsche Kunden auf Änderungen einstellen?

Dortmund – Im Nachbarland Dänemark hat Lidl eine drastische Entscheidung getroffen. Im Land der Wikinger wird ein bestimmtes „Genussmittel“ bald nicht mehr in den Einkaufswagen des Discounters zu finden sein, wie RUHR24 weiß.

Lidl schmeißt Tabakwaren aus dem Sortiment – Millionen Menschen betroffen

Rund zwei Jahre nach dem Verkaufsstopp von Tabakwaren bei Lidl in den Niederlanden erlöschen jetzt auch in Dänemark die „Glimmstängel“. Bis 2028 verschwinden im skandinavischen Nachbarland Zigaretten und Co. aus den Regalen des Discounters.

Eine erste tabakfreie Filiale hat bereits am Donnerstag (11. Mai) in Hjørring, im Norden des Landes, eröffnet. Alle weiteren neuen Geschäfte des Discounters werden von Beginn an auf den Verkauf von Tabak verzichten.

Lidl Dänemark: Discounter verkauft bis 2028 keine Zigaretten und Tabakwaren mehr

Die Entscheidung, zukünftig keine Tabakwaren mehr zu verkaufen, sei ein wichtiger Schritt in Richtung einer rauchfreien Zukunft, erklärt Khalil Jehya Taleb (stellvertretender Einkaufsleiter bei Lidl Dänemark) gegenüber der Nachrichtenagentur Ritzau.

Zudem ergänzt er: „Wir bei Lidl wollen verantwortungsvolle Händler sein und unsere Kunden erwarten von uns, dass wir eine verantwortungsvolle Lebensmittelkette sind.“ Bereits jetzt hat der Discounter in bereits bestehenden Filialen das Angebot von Zigaretten um 20 Prozent reduziert, ehe sie dann 2028 komplett der Vergangenheit angehören.

Lidl Dänemark verkauft keine Zigaretten und Tabakwaren mehr – auch Kunden in Deutschland betroffen?

In Dänemark betreibt Lidl nach eigenen Angaben 139 Filialen – 60 weitere sollen in den nächsten Jahren hinzukommen. Niels Them Kjær, Projektmanager für Tabakprävention bei der dänischen Krebsgesellschaft, hofft, dass „die Initiative von Lidl auf den Rest der Lebensmittelbranche übergreift“, wird der Wissenschaftler von Ritzau zitiert.

Der Discounter Lidl hat sich in Dänemark dazu entschieden, bis 2028 keine Tabakwaren mehr zu verkaufen. © Francis Joseph Dean/Dean Pictures/Imago

Weiter bekräftigt er: „Es ist ein großer Schritt in Richtung Tabakverbot aus dem Supermarkt und könnte eines Tages zu einem endgültigen Stopp des Tabak- und Nikotinverkaufs führen.“ Dass die Entscheidung von Lidl-Dänemark auch Auswirkungen auf den Zigaretten-Verkauf beim deutschen Discounter hat, ist unwahrscheinlich.

Auf Nachfrage von RUHR24 teilt Lidl Deutschland mit: „Derzeit planen wir keine Veränderungen bei dem Angebot unseres Tabaksortiments“. Zur zukünftigen Ausrichtung wollte das Unternehmen indes keine Angaben machen. Wenngleich das Angebot an Supermarkt- und Discount-Kassen zuletzt auch in Deutschland kritisiert wurde.

Konkret warf Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) Einzelhändlern aufgrund von Alkohol-Verkauf eine „unethische Form der Werbung“ vor. „Hier werden Menschen mit Alkoholkrankheit gezielt gefährdet“, prangerte der SPD-Politiker Anfang Februar auf Twitter an.