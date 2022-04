Gegen Hamsterkäufe: Lidl rationiert einige lang haltbare Waren wie Öl und Konserven

Von: Magdalena von Zumbusch

Aufgrund des Ukraine-Kriegs und Hamsterkäufen werden Lebensmittel bei Lidl, Aldi und Co knapp. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Lidl beugt Versorgungsengpässen vor, indem manche Waren nur noch in haushaltsüblichen Mengen abgegeben werden. Dazu gehören Öl und Konserven.

München - Lidl beugt Versorgungs-Schwierigkeiten vor, indem verschiedene Warengruppen nur noch in haushaltsüblichen Mengen abgegeben werden. Dazu gehören insbesondere Öl und Konserven.

Lidl: Öl, Konserven und andere lang haltbare Lebensmittel nur noch in haushaltsüblichen Mengen

„Da bestimmte Lebensmittel derzeit sehr stark nachgefragt werden, geben wir diese Produkte in allen Filialen nur in haushaltsüblichen Mengen ab“, so Lidl auf Anfrage des Online-Portals echo24.de*. Das liege einerseits daran, dass es durch den Ukraine-Krieg momentan zu Lieferschwierigkeiten kommt bei verschiedenen Produktgruppen und so die ausreichende Versorgung bei Lidl mit allen Produkten in Gefahr ist. Andererseits liegt es daran, dass diese Warengruppen aktuell besonders stark nachgefragt werden, denn: Die Menschen legen sich aus Angst vor ebendiesen Lieferengpässen aktuell Vorräte zu.

Lidl gibt aber auch Entwarnung: Versorgung „grundsätzlich sichergestellt“

Der Discounter gab gegenüber echo24.de an, dass zwar nicht ausgeschlossen ist, dass bestimmte Lebensmittelgruppen kurzfristig vergriffen sind. Die Versorgung sei aber „grundsätzlich sichergestellt“. Die Hamsterkäufe sind also nicht notwendig und führen nur zu einer Stimmung, in der auch andere Menschen sich zu Hamsterkäufen veranlasst fühlen, da sie nicht leer ausgehen wollen: Das Kaufverhalten würde sich so immer weiter ausbreiten. Ob sich die neue Regelung bei Lidl wirksam umsetzen lässt und ob auch andere Discounter nachziehen wird sich zeigen. *echo24.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

