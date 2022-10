Deutschlandweiter Lidl-Rückruf: Gefahr durch Metallteile – Hersteller nimmt Produkt aus dem Regal

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

Ein Lidl-Produkt ist nun von einem deutschlandweiten Rückruf betroffen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in der Packung unerwünschte Metallfremdkörper seien.

Bad Wimpfen - Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass in der Packung Metallfremdkörper enthalten seien, wird nun ein Lidl-Produkt zurückgerufen. Wie der Discounter am Donnerstag in Bad Wimpfen mitteilt, ruft der spanische Hersteller Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. sein Produkt wegen möglicher Gesundheitsgefahren zurück. Der Artikel wurde in ganz Deutschland verkauft.

Deutschlandweiter Lidl-Rückruf: Gefahr durch Metallteile - Hersteller nimmt Produkt aus dem Regal

Bei dem betroffenen Produkt handelt es sich demnach um frittierte Mandelhälften. Betroffen sei das Produkt „Sol&Mar Frittierte Mandelhälften mit Zucker, Honig und Salz“ in der 150-Gramm-Packung. Das Produkt habe das Mindesthaltbarkeitsdatum 20. Juni 2023, betroffen sei die Charge 1114724. Verkauft wurde das Produkt in Lidl-Filialen in ganz Deutschland.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in der Packung Metallfremdkörper enthalten seien, hieß es zur Begründung. Das Produkt könne in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde erstattet. Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte des Herstellers Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. sowie andere Artikel der Marke Sol&Mar seien von dem Rückruf nicht betroffen. Seinen Ursprung hat der Rückruf offenbar in Spanien, wie costanachrichten.com berichtet. Spaniens Lebensmittelaufsicht warnt vor dem Verzehr von abgepackten Nüssen aus verschiedenen Supermärkten. Von dem Rückruf ist unter anderem Lidl betroffen.

Eine Brauerei ruft währenddessen einen ihrer Softdrinks zurück. Bei der Zitronen-Limonade in der Dose kann es zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen.