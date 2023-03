Änderung bei Lidl: Ein Service wird jetzt deutlich teurer

Bei Lidl zahlen Kunden in Zukunft mehr für Online-Bestellungen. Der Discounter hat die Pauschale für die Versandkosten erhöht.

Kassel – Die Preise steigen, der Wert des Geldes sinkt. Die Inflation ist aktuell auf einem Rekordhoch und das bekommen Verbraucher an allen Ecken und Enden zu spüren. Die Preise für Benzin, Gas und Öl sind nicht zuletzt durch den Ukraine-Krieg stark gestiegen. Auch den Bereich der Lebensmittel betrifft diese Entwicklung stark.

Das merken Verbraucher bereits seit Monaten regelmäßig beim Einkaufen im Supermarkt. Jetzt wird speziell bei Lidl aber noch etwas anderes teurer: der Online-Service. Die Kunden gehen auf die Barrikaden, der Discounter wehrt sich.

Angebot Lidl-Online-Shop neue Versandkosten 5,95 Euro bisherige Versandkosten 4,95 Euro Shop-Angebot über 30.000 Non-Food-Artikel

Versandkosten erhöht: Bei Lidl zahlt man in Zukunft mehr für Bestellungen im Online-Shop

Während einige Produkte wie Öl teilweise kaum noch erhältlich sind, steigen die Preise für andere Produkte ins Unermessliche. Nicht selten stehen Verbraucher vor dem Gemüseregal und können kaum glauben, dass eine Gurke mittlerweile 2 bis 4 Euro kostet. Dazu kommen bei Lidl jetzt auch noch erhöhte Versandkosten.

Der Discounter bietet bereits seit 2008 in einem Onlineshop Non-Food-Produkte wie Kleidung, Reise- und Serviceartikel, Haushaltsgeräte und alkoholische Getränke an. Der Shop umfasste bei der zehnjährigen Jubiläumsfeier laut Lidl etwa 30.000 Artikel, werde aber regelmäßig erweitert.

Lohnt sich Lidl wirklich noch? Kunden sind über diese Preiserhöhung schockiert. (hna.de-Montage) © IMAGO Images/Panthermedia & IMAGO Images/Michael Gstettenbauer

Zusätzlich zu den Kosten der einzelnen Produkte kamen bisher pro Bestellung Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro hinzu. Mittlerweile macht sich die Inflation aber auch hier bemerkbar. Der Preis für die Versandkosten ist jetzt auf 5,95 Euro gestiegen, was Verbraucher gar nicht freut.

Lidl-Kunden aufgebracht: Versandkostenerhöhung schlägt hohe Wellen

Die Versandkostenerhöhung um 1 Euro mag für einige nicht nach viel Geld klingen. Viele Kunden regt allerdings eher das Prinzip auf. Auf der offiziellen Facebook-Seite von Lidl beschwerte sich ein User in erster Linie über die Undurchsichtigkeit der Erhöhung: „Oh, Lidl hat still und heimlich die Versandkosten von 4,95 Euro auf 5,95 Euro angehoben.“

Der Discounter reagierte darauf persönlich und antwortete in den Kommentaren. Da auch bei Lidl im vergangenen Jahr die Kosten gestiegen seien, bleibe dem Discounter nichts anderes übrig als den Preis zu erhöhen. „Das betrifft unter anderem Preise für Logistikdienstleistungen, Energie und Verpackungsmaterial. Daher korrigieren wir unsere Versandkosten zum ersten Mal seit zehn Jahren.“

Weitere Aufreger: Lidl-Kunden fühlen sich bei Angeboten betrogen

Die Versandkosten im Online-Handel sind allerdings nicht das einzige, worüber sich Lidl-Kunden aktuell aufregen. Auch bei Angeboten fühlen sich immer mehr Personen hinters Licht geführt oder beschweren sich über mangelnde Bestände.

Eine Kundin bemängelt unter einem Werbe-Post auf der Facebook-Seite von Lidl zum Beispiel, dass in ihrem Lidl ein Angebot für Milch, dessen Preis aktuell so hoch ist wie noch nie, bereits am Montagmittag nicht mehr erhältlich gewesen sei. Ein anderer beschwert sich, dass eine Verkäuferin ihm ein Produkt nicht zum Angebotspreis verkaufen wollte, obwohl es im Prospekt stand. Unter diesen und ähnlichen Kommentaren meldet sich Lidl zu Wort und bittet die Kunden um die Adressen der jeweiligen Filialen, um dem Problem auf den Grund zu gehen. (Louisa Kohnert)