Supermarkt-Kunden genervt: Dieser beliebte Artikel ist derzeit häufig ausverkauft

Der beliebte Discounter hat momentan mit Beschwerden zu kämpfen, weil ein Produkt häufig ausverkauft ist. © Michael Gstettenbauer/IMAGO

Kunden suchen aktuell teils vergeblich in Supermärkten nach einem Produkt, das viele benötigen. Das sorgt für Frust.

München - Während der Corona-Pandemie kam es bisher immer wieder zur Knappheit einiger Produkte. Wer kann sich nicht an die Anfangszeit der Pandemie erinnern, in der Klopapier und Nudeln seltene Luxusartikel wurden, weil sie ständig vergriffen waren? Die hohe Nachfrage - in Form von panischen Hamsterkäufen - hatte trotz guter Versorgung zu Engpässen geführt. Das Ergebnis: Man stand regelmäßig vor leeren Regalen, wo man eigentlich das Klopapier zu finden hoffte.

Lidl-Kunden genervt: Dieses Produkt ist zur Mangelware geworden

Nun scheint ein neues Produkt knapp zu sein, das viele Menschen regelmäßig benötigen: Katzenstreu. In den sozialen Medien beschweren sich viele Kunden, dass sie kein Katzenstreu in Supermärkten bekommen. Besonders beim Discounter Lidl haben sich viele Katzenbesitzer beschwert, weil es regelmäßig ausverkauft ist. Ein Produkt, das man dringend benötigt, nicht zu bekommen und selbst beim zweiten Anlauf nicht zu erhalten, ist frustrierend. Diesen Frust ließen einige Kunden über Twitter freien Lauf:

Katzenstreu das neue Klopapier? Kunden spekulieren über Gründe für Knappheit

Andere Nutzer waren in ähnlichen Situationen, was aus vielen Posts und Kommentaren ersichtlich wird. „Was das Klopapier war, ist jetzt das Katzenstreu“, antwortet zum Beispiel eine Nutzerin auf den Post. Eine andere kommentiert: „War bei uns in den letzten Wochen auch so. Hatte dann vor 2 Tagen Glück, da standen noch ein paar Päckchen da“.

Es werden auch Spekulationen angestellt, warum Katzenstreu aktuell schwer zu bekommen ist. Einige tippen auf Probleme in der Produktion oder eine Änderung der Marktphilosophie: „Das ist aber bei Lidl schon seit Monaten so. Gibt Probleme bei den Produzenten.“ Einige Nutzer verweisen auf Aussagen in Querdenker-Kreisen, denen zufolge die Einnahme von Katzenstreu vor einer Corona-Infektion schützen soll und daher die Nachfrage gestiegen ist: „Ja, zum Glück gab es noch einen DM nebenan, auf den war Verlass. Da dürfen die Schwurbler wohl nicht mehr rein“.

Lidl reagiert: Gründe für Mangel an Katzenstreu nicht bekannt

Schließlich hat sich auch das Social-Media Team des Discounters zu Wort gemeldet: „Leider können wir momentan die gewünschten Artikel nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stellen. Da die Warenverfügbarkeit in unseren Filialen für dich als Kunde wie auch für uns als Händler von entscheidender Bedeutung ist, arbeiten wir bereits mit Hochdruck an einer Lösung. In unserem Onlineshop findest du eine Alternative.“

Laut Discounter ist der Mangel an Katzenstreu auf Lieferengpässe zurückzuführen. Ob diese mit der Corona-Pandemie zusammenhängen oder was der genaue Grund für die Knappheit des Produktes ist, bleibt unklar. Besonders zufrieden waren die Kunden mit dieser Auskunft auf jeden Fall nicht: „Danke für diese Standard-Antwort. Eins zu eins habe ich diese schon öfters gelesen.“ (at)