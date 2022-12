Türkischer Liefer-Gigant Getir einigt sich mit deutschem Ausnahme-Unternehmen auf Millionen-Deal

Von: Anna Lorenz

Getir ist bundesweit noch nicht allzu bekannt – doch das wird sich wohl bald ändern. Der türkische Lieferdienst machte den Zusammenschluss mit dem deutschen Konkurrenten Gorillas nun perfekt.

München – Nicht erst seit der Corona-Pandemie lässt sich ein Trend zu Lieferdiensten beobachten. Allerdings sind neben Anbietern, die fertige Speisen im Repertoire haben, auch Lieferanten gefragt, die den Kunden zuvor digital getätigte Einkäufe zustellen.

Dieses Prinzip verfolgen neben verschiedenen Supermärkten auch sogenannte Quick-Commerce-Anbieter wie Flink, Flaschenpost oder Gorillas. Letzterer wurde Informationen der auf der Karriereplattform LinkedIn zufolge nun nach zweimonatiger Verhandlung vom türkischen Konkurrenten Getir übernommen.

Erfolgreiche Verhandlungen zwischen Gorillas und Getir: Deal wohl millionenschwer

Das Beliner Startup war schon seit Oktober diesen Jahres auf der Suche nach einem Unternehmen, dass das Geschäft übernimmt. Mit einer Bewertung von einer Milliarde US-Dollar im März 2021 gilt Gorillas als sogenanntes Unicorn und ist laut Tagesschau so schnell so wertvoll geworden wie kein Unternehmen zuvor. Was Getir für Gorillas gezahlt hat, ist nicht bekannt; laut Lebensmittelzeitung soll allerdings ein Angebot von 100 Millionen US-Dollar und Unternehmensanteilen von zwölf Prozent im Raum gestanden haben. Kürzliche Streitereien um einen nicht-genehmigten Münchner Standort von Gorillas scheinen im Angesicht solcher Zahlen für die Akteure zu verblassen.

Getir über Gorillas-Deal: „Führen Konsolidierung in diesem Sektor an“

Getir selbst wird mit 10 Milliarden US-Dollar bewertet und hat eine starke Position auf dem heimischen Markt. Zwar ist das Unternehmen in Deutschland noch wenig bekannt, was sich voraussichtlich durch den Deal mit Gorillas und eine Kooperation mit dem Lieferdienst Lieferando in Kürze ändern wird. Auch die, kürzlich bekanntgemachte Zusammenarbeit von Gorillas mit dem Naturkostanbieter Alnatura könnte dem Neuinhaber hinsichtlich der Sortimentsbreite zupass kommen. An der Nachfrage wird Getir in Deutschland wohl nicht scheitern. „Die Branche der superschnellen Lebensmittellieferungen wird in den kommenden Jahren stetig wachsen“, ist sich Nazim Salur, Gründer von Getir, sicher. Die Übernahme von Gorillas unterstreiche einer Mitteilung zufolge, „wie Getir die Konsolidierung in diesem Sektor anführt“.