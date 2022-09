Gratis war einmal - Neuerung bei Lieferdienst könnte für Kunden gleich doppelt teuer werden

Von: Ines Baur

Teilen

Kostenlose Lieferung gibt bei Lieferdienst Flaschenpost noch ab einer bestimmten Bestellmenge (Symbolbild). © IMAGO / Michael Gstettenbauer

Der Lieferdienst Flaschenpost verlangt künftig Geld fürs Liefern. Wie viel, das ist abhängig von Standort und Bestellmenge. Auch der Mindestbestellwert ist nun höher.

Münster - Der Lebensmittel-Lieferdienst Flaschenpost erhöht seinen Mindestbestellwert und führt Gebühren. Das bestätigte das Unternehmen gegenüber der Lebensmittelzeitung. Die Oetker-Tochter hätte ihr Geschäftsmodell überarbeitet und verlangt ab sofort erstmals Liefergebühren von ihrer Kundschaft.

Bis zu 2,90 Euro pro Lieferung - Oetker Tochter passt Lieferbedingungen an

„Wir haben unsere Lieferbedingungen angepasst“, lautet es auf der Homepage des Unternehmens. „Ab 29 Euro liefern wir zu dir, ab 49 Euro ist die Lieferung kostenlos.“ Die Höhe der Gebühr beträgt je nach Standort und Wert der Bestellung zwischen 1,80 Euro und 2,90 Euro pro Lieferung. In die Tasche greifen für die Dienstleistung muss die Kundschaft dort, wo der Lieferdienst seit Längerem sein komplettes Lebensmittel-Sortiment anbietet, informiert die Lebensmittelzeitung weiter. Etwa Tiefkühlprodukte und Frischware wie im Heimatstandort Münster. Weiter in Köln, Frankfurt, München und Berlin. In Hamburg fallen momentan noch keine Liefergebühren an. Denn hier gibt es bis dato nur ein eingeschränktes Trockensortiment.

Lieferdienste wie Gorillas, Flink oder Getir bauten während der Pandemie in den Metropolen ein dichtes Netz an Warenlagern auf, stellten Hunderte Fahrerinnen und Fahrer ein und versprachen, Supermarktprodukte wie Aufschnitt, Getränke oder Tiefkühlkost in wenigen Minuten nach Hause zu liefern. Die Nachfrage boomte, doch das hat sich längst geändert.

Neuer Mindestbestellwert soll dem Lieferdienst mehr Bestellungsvolumen

Der Lieferdienst Flaschenpost hat laut Handelsblatt über eine Million Kunden und erhält mehr als 800.000 Bestellungen im Monat. 33 Stationen liefern bundesweit in unter zwei Stunden aus. Außer Getränken auch viele Lebensmittel. Wie die Lebensmittelzeitung schreibt, möchte man die Kundschaft mit seinem neuen Gebührenmodell dazu animieren, mehr Geld pro Bestellung auszugeben. Der Plan geht wohl auf. „Wie erwartet, verzeichnen wir erhöhte Warenkörbe und einen gestiegenen Anteil an Lebensmitteln“, erklärt eine Sprecherin gegenüber dem Portal. Ein „Großteil“ der Kundinnen und Kunden müsste die Liefergebühren nicht bezahlen, da sie mehr als 49 Euro pro Einkauf ausgeben.