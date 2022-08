Lieferdienste im Wandel: Preise und etablierte Wettbewerber machen den Start-ups zu schaffen

Von: Stella Henrich

Irgendwie ist die Zeit der Unbeschwertheit bei den Lieferdiensten wie Gorillas, Flink und Wolt verflogen. Die junge Start-up-Szene mit Sinn für kreative Alternativen ist im Umbruch. Das kriegt auch die Kundschaft jetzt immer mehr zu spüren.

Berlin ‒ Sie kommen auf Rädern, bringen Bier, Käse und Orangensaft – direkt vor die eigene Haustür und versprechen, innerhalb weniger Minuten nach Bestellung zu liefern. Eine Zeit lang ging dieses Konzept auf. Doch inzwischen haben die ersten das Handtuch geworfen, mussten aufgeben und sind insolvent. Wie die beiden Beispiele von Frischepost und Getfaster deutlich machen. Beide Start-ups stehen vor dem Aus.

Lieferfahrer vor einem Auslieferungslager des Bringdienstes Gorillas.

Nun scheint auch Gorillas zu schwächeln. Das Berliner Start-up verkündete vor wenigen Monaten, hunderte Mitarbeiter in der Verwaltung zu entlassen. Der Lieferdienst verabschiedete sich laut dpa außerdem von einigen Standorten in Nordrhein-Westfalen.

Mitbewerber Wolt kämpft auch. Mit der Konsequenz: Der Lieferdienst hat sein Warenlager in Berlin mittlerweile wieder dicht gemacht. Eigene Warenlager für Supermarktprodukte in Berlin wären zu teuer, räumt das Unternehmen ein. Wolt setzt jetzt eher auf Kooperationen mit lokalen Supermärkten. Und auch der Bringdienst Flink scheint zu straucheln und lässt sich vom Lebensmittelriesen Rewe seit geraumer Zeit unter die Arme greifen.

Lieferdienste im Wandel: Liefergebühren schrecken die Kunden ab

Was ist da los in der Szene, fragt sich so mancher Kunde von Liefer- und Bringdiensten. Wo ist die Power der Leute hin, die sich mit neuen Konzepten an den Start trauten, um der etablierten Branche ein paar Marktanteile abzuluchsen. Reicht eine App jetzt nicht mehr aus, mit der sich Kunden bequem ihren Aufschnitt, ihre Getränke und ihre Tiefkühlkost in wenigen Minuten liefern lassen konnten?

Kai Hudetz vom Institut für Handelsforschung hat darauf eine Antwort: „Sobald etwa Liefergebühren genommen werden, fährt der Kunde eben häufig selbst die 300 Meter zum Supermarkt und kauft sich, was er braucht oder bestellt beim günstigeren Konkurrenten“, erklärt der Geschäftsführer des Kölner Instituts. Flink hingegen bietet kostenlose Lieferungen inzwischen erst ab einer Warenkorb-Größe von sage und schreibe 50 Euro an, berichtet die dpa. Das Unternehmen selbst gibt aber auf seiner Internetseite einen Mindestbestellwert von zehn Euro deutschlandweit an. Vom einst zehnminütigen Lieferversprechen haben sich alle bereits verabschiedet.

Man musste schon vor Beginn der Krise kritisch hinterfragen, ob es ein funktionierendes Geschäftsmodell sein kann, einen einzelnen Joghurtbecher in fünfzehn Minuten an den Schreibtisch zu bringen

Lieferdienste im Wandel: Es wird auf einen Premium-Service hinauslaufen

Für die Verbraucher wiederum könnte das bald eine Umstellung bedeuten. Es werde wohl auf einen Premium-Service hinauslaufen, meint Handelsexperte Hudetz. Mit der Folge, dass Lieferungen länger dauerten und auch teurer würden. Auch wenn sich dieses Konzept zunächst nicht nach einer Lösung für die Bringdienste anhört.

Doch das Geld von Investoren sitzt nicht mehr so locker wie zu Zeiten, als die Nachfrage nach Bringdiensten zu Beginn der Corona-Pandemie boomte. Aber verschwinden wird das Service-Angebot sicherlich nicht. Zu groß bleibt das Wachstumspotenzial in dieser Branche. So erwirtschaftete der Einzelhandel laut Handelsverband HDE im Jahr 2021 mit Lebensmitteln einen Umsatz von rund 204 Milliarden Euro. (Anm. der Red.: Seite 11) Der Online-Anteil lag dabei bei 2,7 Prozent.

Vermutlich wird es in der Branche zu weiteren Kooperationen auf lokaler Ebene kommen, wie das Beispiel von Wolt zeigt. Statt eine teure Warenlager-Infrastruktur aufzubauen, tut sich der Lieferdienst nun mit lokalen Supermärkten zusammen, von deren Filialen die Waren abgeholt und geliefert werden. Oder holt sich, wie im Fall von Flink, starke Partner mit ins Boot, um nicht selbst am Ende unter die eigenen Kurierräder zu kommen.