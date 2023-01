Lieferprobleme bei Drogeriemarkt dm – leere Regale bei Gesundheitsprodukten

Leere Regale, enttäuschte Kundschaft. Drogeriemarktkette dm hat Engpässe. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

Beim Einkauf immer alles zu bekommen – daran hat sich Kundschaft gewöhnt. Die aktuelle Lage sorgt für Lücken im Regal. Auch dm hat Engpässe.

München - In einem Drogeriemarkt wie dm können Kundinnen und Kunden einen Großteil ihres Einkaufs erledigen. Von Spülmittel über Conditioner, von Katzenfutter bis hin zum Toilettenpapier – alles vorhanden. So ist man es gewohnt. Doch in Zeiten von Ukraine-Krieg, Energiekrise und Lieferengpässen ist es nicht mehr selbstverständlich, alles jederzeit zu bekommen ist. Daran wird sich die Kundschaft auch hierzulande gewöhnen müssen.

Immer öfter Lücken in den dm Regalen in der Abteilung Gesundheit

Besonders in der Abteilung für Gesundheitsprodukte sehe es bei der Drogeriemarktkette dm mager aus, berichtet unter anderem RUHR24. Es mangele an Mineralstoffen, Vitaminpräparaten, Verbandsmaterial, leichten Schmerzmitteln und Medikamenten gegen Erkältungen und Grippe. An einigen Regalen in den Filialen seien diesbezüglich Zettel zu finden. Auf denen erkläre das Unternehmen, was es mit den fehlenden Produkten auf sich hat: dm hat Lieferprobleme!

Leere Regale bei dm - Drogeriemarkt erklärt sich der Kundschaft

In einer Dortmunder dm-Filiale brachte die Marktleitung einen erweiterten Hinweis für die Kundschaft an einem Regal an, berichtet RUHR24: „Leider kann es derzeit zu vereinzelten Lücken im Regal kommen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass Deine Wunschartikel so schnell wie möglich wieder verfügbar sind.“ Auf Nachfrage von RUHR24 bestätigte dm die Lieferschwierigkeiten bei Medizinprodukten. Als Grund nannte Sebastian Bayer, dm-Geschäftsführer im Ressort Marketing und Beschaffung, dass man eine hohe Nachfrage im Bereich Erkältungsprodukte beobachten könne. Gepaart mit „der teilweise angespannten Liefersituation bei Rohstoffen könne es vorkommen, dass in einzelnen dm-Märkten vorübergehend nicht alle Erkältungsprodukte des Sortiments zur Auswahl stehen.“

Man sei jedoch im engen Austausch mit den Partnern, um die Regale schnellstmöglich wieder auffüllen zu können. Wann das der Fall sein wird, könne er nicht sagen. Mit dem Thema Lieferprobleme oder Lieferengpass bei Medikamenten ist der Drogerie-Riese nicht allein. In Apotheken sind viele Medikamente knapp. Fiebersaft für Kinder ist derzeit Mangelware in Apotheken. Auch Magensäureblocker und bestimmte Antibiotika sind knapp.

Leere Regale in dm-Filialen, doch Chance auf Produkte im Online-Shop

Die dm-Kundschaft muss jedoch nicht zwingend komplett auf die Produkte verzichten. Das Unternehmen verweise an dieser Stelle auf seinen eigenen Onlineshop, wie derwesten.de berichtet. Hier gäbe es oft ausreichend Bestand. Wer möchte, könne sich das entsprechende Produkt nach Hause senden lassen. Oder in eine Filiale liefern lassen und dort beim nächsten Einkauf mitnehmen.