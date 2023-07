WLAN besser regelmäßig abschalten: Ausgeschalteter Router bringt drei Vorteile

Ein etwas seltsamer Beitrag. Das Bundesamt, welches auch immer gemeint ist, rät also dazu, WLAN-Zugangspunkte nicht in unmittelbarer Nähe aufzustellen. Klar, man kann den Router natürlich raus in den Garten stellen, oder irgendwo aufs Feld... Dürfte den Empfangseigenschaften nicht unbedingt zu Gute kommen. Ernsthaft, wohin soll man den denn stellen? Viel mehr als die Wohnung bleibt ja nicht, und dort halten sich gewöhnlich eben Menschen auf. Und ausschalten wegen "Hackern"? Die sind, wenn schon, immer aktiv. Den Hacker mit verspiegelter Sonnenbrille und Kapuze, der nur des Nachts sein Werk verrichtet, gibt es so eher nicht. Sicherheit geht anders, oder man verzichtet halt auf WLAN. Internet zumindest auf dem PC geht auch über Kabel.

Etwas Strom zu sparen mag der einzig sinnvolle Grund sein. Die Ersparnis wird sich trotz in engen Grenzen halten. Meiner bleibt trotzdem an, außer natürlich im Urlaub. Die erwähnte Zeitschaltuhr betrifft normalerweise nur das WLAN, der Router selbst bzw. die anderen Komponenten wie LAN oder Telefon laufen aber weiter. Da dürfte die Stromersparnis noch geringer ausfallen. Ist vielleicht nützlich, wenn man Angst vor der "Strahlung" hat. Dann aber auch die Wohnungsnachbarn bitten, ihre Geräte abzuschalten... Oder, wie oben schon erwähnt, zumindest aufs eigene WLAN verzichten.