Lifehack: So sparen Sie unglaublich viel Platz beim Verstauen von Decken und Kleidung

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Sie wollen Platz im Kleiderschank schaffen? Mit diesem Lifehack klappt‘s. © imago

Wie am besten Platz sparen? Mit diesem Lifehack schaffen Sie es, dass gleich mehrere Ihrer Decken geradezu winzig klein werden.

München - Im Winter hat man dieses Problem meist nicht: Viel zu wenig Platz im Schrank. Denn wenn die dicken Decken und die flauschigen Jacken alle in Benutzung sind, und die luftigen Sommerklamotten ohnehin weniger Platz einnehmen, bleibt in den Regalen meist noch genug Raum. In der warmen Jahreszeit jedoch sieht es wieder ganz anders aus. Mit diesem Lifehack werden findige Verbraucher wahre Wunder vollbringen, was Platzmanagement von Decken und anderen unhandlichen Stoffen angeht.

Auf einem Beitrag im Reddit-Forum „Lifehacks“ postet ein Nutzer den genialen Tipp in Form eines Videos. Darauf zu sehen ist eine Frau, die ihre Decken zunächst ordentlich zusammenfaltet, dann in einen Müllsack steckt, diesen bis auf eine kleine Öffnung schließt - und schließlich einen Staubsauger an die Öffnung hält. Der Sauger leistet ganze Arbeit, und binnen weniger Sekunden ist das Päckchen so sehr geschrumpft, dass man es kaum noch als Ansammlung von Decken wieder erkennt. Das Video wurde fast 3 Millionen Mal angesehen und hat über 43.000 Upvotes (Stand: 22. Dezember 2022, 16:29 Uhr).

Staubsauger-Lifehack: „Zuzusehen, wie es schrumpft, ist so befriedigend“

Die User sind begeistert von dem Trick, und mehr noch: „Zuzusehen, wie es schrumpft, ist so befriedigend“, schreibt ein Nutzer, und ein anderer meint: „Warte, bis es wieder wächst!“

Ein anderer User weist darauf hin, dass dermaßen dünne Plastiktüten dem Druck des sich ausbreitenden Stoffes nicht lange standhalten können. Man solle dickere Tüten nehmen, am besten luftdichte. Doch selbst bei dünnen Tüten gilt: Sobald sie jedoch im Schrank verstaut sind, macht das nichts - dann ist der Platz bereits gespart und der Schrank hält sie davon ab, sich auszubreiten. Ein anderer User schlägt vor, zur Sicherheit Tape um die komprimierten Decken zu spannen. Ein anderer User weist auch darauf hin, dass man auf diese Art auch Platz im Koffer sparen könnte.

Ein anderer Lifehack hilft indes in der Küche: Was machen Sie, wenn Sie Schraubgläser einfach nicht aufbekommen? Wir haben gleich zwei clevere Tricks, um dieses Problem zu lösen. (cgsc)