Schraubverschluss klemmt? Mit diesen beiden Lifehacks öffnen ihn spielerisch und ohne Gewalt

Von: Christoph Gschoßmann

So lecker eingelegtes Gemüse aus dem Glas auch schmeckt, oft vergeht die Vorfreude, wenn sich die Gläser einfach nicht öffnen lassen. (Symbolbild) © Panthermedia/imago-images

Was machen Sie, wenn Sie Schraubgläser einfach nicht aufbekommen? Wir haben gleich zwei clevere Lifehacks, um dieses Problem zu lösen.

München - Das ist wohl jedem von uns schon einmal passiert: Ein Schraubverschluss von einem Glas in der Küche will einfach nicht aufgehen. So sehr man auch versucht, ihn in die richtige Richtung zu drehen - es nützt alles nichts. Und, noch viel schlimmer: Wendet man zu viel Gewalt an, könnte das Glas vielleicht sogar brechen. Und wenn man ein Loch in das Glas macht, kann man den Deckel nicht wiederverwenden, oder läuft auch Gefahr, sich an dem Metall des Deckels zu schneiden. Was also tun als findiger Verbraucher?

Lifehack zum Schraubverschlussöffnen #1: Die Tischkante nutzen

Ein Video der Reddit-Seite „Lifehacks“ zeigt einen cleveren Tipp. Der Mann auf dem mit fast 1.600 Upvotes versehenen Post (Stand: 22. Dezember, 15.30 Uhr) macht zunächst vor, wie es nicht geht: Mit einem Dosenöffner vergeblich Kraft anwenden. Nein, der Tipp nimmt andere Formen an: Er nimmt das Glas und rollt es mit leichtem Druck an der Tischkante entlang. Danach lässt sich dieses offenbar spielend leicht öffnen.

Lifehack zum Schraubverschlussöffnen #2: Der Löffel-Trick

Nicht alle sind von dem Lifehack überzeugt. So schreibt ein Reddit-User: „Ich benutze einfach einen Löffel unter dem Deckel, um ihn gerade genug zu öffnen, um etwas Luft hereinzulassen. Dauert drei Sekunden. [...] Überhaupt kein Schaden.“ Weiter sagt er: „Das Video lässt mich fragen, wie oft es dauert, eine hölzerne Arbeitsplatte zu ruinieren.“

Er sammelt selbst über 350 Upvotes für diesen Kommentar, und natürlich hat er in der Hinsicht Recht - auf Tischkanten, die keine Kratzer bekommen sollen, ist der erste Lifehack vermutlich nicht ideal. Ein anderer User pflichtet ihm bei: „Ich bin immer verblüfft, wenn jemand nicht die Löffelmethode anwendet.“

A propos Küchen-Tricks: Mit welcher Methode Sie bisher auch versucht haben, Kokosnüsse zu öffnen – an diesen cleveren Lifehack wird sie wohl nicht herankommen. (cgsc)