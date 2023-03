Viele Autofahrer sehen es täglich: Kennen Sie das Verkehrszeichen „Haifischzähne“?

Von: Momir Takac

Teilen

Die Straßenverkehrsordnung kennt 600 Verkehrszeichen. Eines davon heißt „Haifischzähne“ und existiert in Deutschland noch nicht lange.

München – Der etwas spöttische Begriff des Schilderwalds kommt nicht von ungefähr. Im Straßenverkehr in Deutschland gibt es rund 600 Verkehrszeichen – so viele, wie in keinem anderen Land der Welt. Die wichtigsten Schilder lernt man in der Fahrschule. Doch es gibt auch Exoten. Ein wahrscheinlich ziemlich unbekanntes Verkehrszeichen dürften die „Haifischzähne“ sein.

Verkehrszeichen „Haifischzähne“ ist in Deutschland recht neu

Es wäre nicht verwunderlich, denn diese Fahrbahnmarkierung, die zu den Richtzeichen zählt, gibt es erst seit dem 28. April 2020. Wer davor seinen Führerschein gemacht hat, guckt bei der Frage nach Zeichen 342 der Straßenverkehrsordnung (StVO) erst recht in die Röhre. Ebenfalls ziemlich neu ist das Verkehrszeichen mit einem durchtrennten Auto und vier Figuren.

Haifischzähne heben im Straßenverkehr eine bestehende Rechts-vor-links-Regel hervor. © Straßenverkehrsordnung

„Haifischzähne“ sind dreieckige Markierungen auf der Fahrbahn, die wie Zähne des Hais aussehen und abseits der Hauptverkehrswege aufgemalt sind. Die Dreiecke zeigen stets zum herannahenden Auto und sind auf der rechten Straßenseite aufgezeichnet.

Richtzeichen Haifischzähne hat zwei Bedeutungen

Gemäß Anlage drei der StVO hebt das Verkehrszeichen 342 eine Wartepflicht hervor. Darin heißt es: „Haifischzähne“ dienen zur „Hervorhebung einer Wartepflicht für den Fahrverkehr infolge einer bestehenden Rechts-vor-Links-Regelung“. Sie sollen den Autofahrer gewissermaßen besonders auf die geltenden Vorfahrtsregeln hinweisen.

Unbekannte Verkehrszeichen? Ob Sie die Bedeutung von allen Schildern kennen? Fotostrecke ansehen

Die „Haifischzähne“ haben aber eine weitere Bedeutung: An Kreuzungen und Einmündungen von Radschnellwegen betonen sie das Vorfahrtrecht von Radfahrern, das durch die Schilder „Vorfahrt gewähren“ und „Halt. Vorfahrt gewähren“ (Stoppschild) angezeigt wird. Vor allem dort, wo Fahrradfahrer aus zwei Richtungen kommen. In dem Fall sind die Dreiecke auf beiden Seiten entlang der Fahrbahnkanten des Radschnellwegs aufgezeichnet.

Kennen Sie eigentlich das Verkehrsschild, das einen roten Punkt mit Richtungspfeil zeigt? Derweil wird an Autobahnen in Hessen ein besonderes Verkehrszeichen eingesetzt.(mt)