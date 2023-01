Lippenstift-Effekt: Was das Beauty-Produkt über die Wirtschaftslage aussagt

Von: Victoria Krumbeck

Einen Lippenstift kaufen, um den Frust und den Alltag kurz zu vergessen? Richtig. Der sogenannte Lippenstift-Effekt beschreibt höhere Verkaufszahlen des Produktes während Krisenzeiten.

München - Die Inflationsrate war im Jahr 2022 so hoch wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr und noch immer herrscht Krieg in der Ukraine. Die Zeiten sind für viele Menschen nicht leicht. Es ist kaum vorstellbar, aber gerade in Krisenzeiten nehmen die Verkaufszahlen von Lippenstift zu. Dieser Effekt nennt sich „Lipstick-Effekt“ und kommt in turbulenten Zeiten wie etwa der Wirtschaftskrise 2008 und 2009 vor. Und auch das Jahr 2022 zeigt: Mehr Menschen haben sich einen Lippenstift gekauft.

Lippenstift-Effekt: Verkaufszahlen sagen etwas über die Wirtschaftslage aus

Hinter diesem Effekt verbirgt sich eigentlich ein logischer Mechanismus. In Krisenzeiten sparen einige Menschen mehr Geld. Dementsprechend sind teure Großanschaffungen wie ein neues Auto oder Elektrogeräte seltener. Kompensiert werden solche Güter mit kleineren Anschaffungen wie einem neuen Lippenstift. Die Nachfrage nach Lippenstift ist im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, wie das Marktforschungsinstitut GfK beobachtete. Gleich zwei Millionen Menschen mehr haben 2022 Lippenstift gekauft, zitierte das Redaktionsnetzwerk Deutschland die GfK. Damit stieg die Zahl der Lippenstift-Käufer auf acht Millionen an.

„Heute steht der Lipstick-Effekt dafür, dass Menschen sich auch gerade in Krisensituationen etwas Gutes tun wollen, also ein sogenannter Indulgence-Effekt besteht“, erklärt Jörg Funder von der Hochschule Worms tagesschau.de. Dabei bedeutet Indulgence auf Deutsch so etwas wie „sich selbst etwas verwöhnen“.

Lippenstift-Effekt: Sinkende Verkaufszahlen trotz Corona-Pandemie

Seit den Anschlägen am 11. September 2001 hat sich der Lippenstift-Index als Konjunkturindikator etabliert. Leonard Lauder, der ehemalige Vorsitzende des US-amerikanischen Kosmetikkonzerns Estée Lauder, beobachtete nach dem 11. September einen Verkaufsanstieg seiner Lippenstifte. Und auch während der Finanzkrise 2008 und 2009 konnte dieser Effekt beobachtete werden.

Dennoch sah die GfK im Jahr 2020, also im ersten Coronavirus-Jahr, einen deutlichen Rückgang des Lippenstiftkaufs. Hierbei spielte allerdings auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und das eingeschränkte öffentliche Leben während des Lockdowns eine Rolle. Denn ohne Anlass scheinen sich nur wenige Menschen einen Lippenstift gekauft zu haben. Eine Studie aus Frankreich stellte fest: Der Wegfall der Maskenpflicht ließ die Verkaufszahlen von Lippenstift in die Höhe schnellen.

Lippenstift-Effekt: Konjunkturindikator oder nur ein psychologischer Effekt?

Die Kapitalmarktexpertin Gertrud Traud von der Landesbank Hessen/Thüringen sieht eine psychologische Erklärung für den steigenden Kauf von Lippenstift. „Der Lippenstift-Effekt ist ein zusätzlicher Indikator für die Konjunktur, aber er ist kein Vorlaufindikator“, sagte die Expertin tagesschau.de. So hätten Studien gezeigt, dass sie gerade Frauen in Krisenzeiten gerne hübsch machen möchten. „Die Zahlen zeigen, dass der Anteil von Kosmetik und Kleidung in Krisenzeiten steigt“, so Traud.

Ob nun gute oder schlechte Zeiten, gegen einen Lippenstift spricht wenig. Doch Verbraucher sollten einen Blick auf eine Studie von Stiftung Warentest werfen. Viele Lippenstifte wurden als „ernüchternd“ eingestuft.

