Harter Weihnachts-Lockdown droht: Können Geschenke dann nicht mehr umgetauscht werden?

Ein härterer Lockdown naht - und das gerade vor Weihnachten. Doch wie sieht es mit den Geschenken aus? Lassen sich die Einkäufe trotz Lockdown umtauschen? Wir erklären es Ihnen.

Die Weihnachtseinkäufe sind dieses Jahr noch stressiger als sonst - dank Corona.

Manche Bundesländer haben bereits eine Schließung der Geschäfte angekündigt. Doch was ist, wenn das Weihnachtsgeschenk nicht gefällt oder gar kaputt ist?

Grundsätzlich ist kein Händler im Geschäft dazu verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Online sieht es jedoch anders aus.

München - Weihnachten naht und damit auch die Zeit des Kaufens, Schenkens - und Umtauschens. Doch die derzeitigen Diskussionen von Bund und Ländern lassen erahnen, dass bald ein noch strengerer Lockdown naht. Egal ob er vor oder nach Weihnachten in Kraft tritt, er fällt unausweichlich in die Zeit der Weihnachtseinkäufe. Doch was passiert, wenn die Läden tatsächlich schließen müssen? Lassen sich die kratzigen Socken, das kaputte Smartphone und der gut gemeinte, aber leider nicht ganz so schöne Weihnachtspullover noch umtauschen?

Weihnachts-Lockdown: Umtausch bei Online-Einkäufen

Wenn die Geschenke online gekauft wurden, haben Verbraucher generell ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Innerhalb dieses Zeitraums können Kunden die Ware ohne Angabe von Gründen an den Verkäufer zurücksenden. Am besten den Widerruf vorab mündlich, per Mail, Fax oder Brief erklären. Der Verkäufer ist nach Erhalt der zurückgesendeten Ware anschließend dazu verpflichtet, das bezahlte Geld innerhalb von 14 Tagen zurückzuerstatten. Die Kosten für die Rücksendung kann der Verkäufer allerdings dem Kunden auferlegen.

Viele Unternehmen bieten außerdem eine verlängerte Rückgabefrist an. Der Online-Händler Amazon hat beispielsweise eine Frist von 30 Tagen, Zalando sogar von 100. Ausgenommen vom Umtausch ist allerdings personalisierte Ware und bestimmte Produkte wie Zahnbürsten. Sind diese nicht mehr original verpackt, können sie aus hygienischen Gründen nicht zurückgegeben werden.

Am besten informieren sich Verbraucher vorab in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Händlers über die Rückgabebestimmungen oder ein verlängertes Rückgaberecht.

Rückgabe im Weihnachts-Lockdown: Können Geschenke auch vor Ort zurückgegeben werden?

Grundsätzlich ist die Rechtslage bei Einkäufen im Geschäft eindeutig: Bei einwandfreier Ware ist kein Händler zum Umtausch verpflichtet. In dem Moment, wo der Kunde an der Kasse ein Produkt bezahlt und ausgehändigt bekommt, entsteht auf beiden Seiten ein bindender Kaufvertrag. Ein Widerrufsrecht für Kunden beim Kauf der Ware im Ladengeschäft gibt es nicht.

Viele Händler sind in der Realität jedoch kulanter. Meistens ist ein Umtausch oder eine Rückgabe gegen Vorlage des Kassenbons innerhalb von 14 Tagen möglich. Viele Geschäfte haben allerdings Verständnis für die Ausnahmesituation des Lockdowns und verlängern - freiwillig - ihre Rückgabefristen. Bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr haben einige Geschäfte ihre Umtauschfristen um die Dauer der Schließtage verlängert. Damit könnte auch im Falle eines harten Weihnachts-Lockdowns gerechnet werden. Doch auch hier gilt: Sichern Sie sich vor dem Kauf der Ware ab, ob und inwiefern ein Umtausch möglich ist.

Weihnachtsgeschenke: Defekte Ware trotz Lockdown reklamieren

Stellt sich an Heiligabend heraus, dass das langersehnte Weihnachtsgeschenk defekt oder beschädigt ist, gilt Folgendes: Der Käufer hat stets das Recht auf mangelfreie Ware. Sind die Geschäfte aufgrund eines harten Lockdowns nicht geöffnet, dann sollte dem Unternehmen schriftlich eine Frist zum Umtausch oder Reparatur der Ware gesetzt werden. Wenn der Händler innerhalb der Frist nicht reagiert, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten und sein Geld zurückverlangen. Dafür hat der Kunde in der Regel sechs Monate Zeit.

Weihnachtseinkäufe trotz Corona: Das gilt es zu beachten

Solange der Einzelhandel noch geöffnet hat, sollten sich Kunden beim Einkaufen besonders gut schützen. Bei Online-Einkäufen gilt: je früher, desto besser. Damit werden die Paketboten entlastet und eine pünktliche Lieferung zum Fest ist wahrscheinlicher. Wer den Einkaufsstress lieber meidet, kann auch etwas Selbstgemachtes unter den Weihnachtsbaum legen. (ij)

