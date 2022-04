Long Covid: Neues Symptom entdeckt – Corona kann die Augen schädigen

Teilen

Nach oder während einer Infektion mit Covid-19 berichten immer mehr Betroffene von Sehstörungen (Archivbild). © Marijan Murat/dpa

Forscher der Universität Münster haben ein neues Long-Covid-Symptom entdeckt. Sie konnten nachweisen, dass sich das Coronavirus in der Netzhaut vermehrt. Lesen Sie hier, was bekannt ist:

Mehr zum Thema Long-Covid: Neues Symptom entdeckt – Coronaviren können Augen schädigen

In Deutschland gehen die Corona-Zahlen zwar tendenziell zurück, für einige Experten ist das aber noch kein Grund zur Entwarnung. Zum einen, weil es eine unbekannte Dunkelziffer an Infektionen gibt, zum anderen, weil neue Mutationen der „Omikron“-Variante in Großbritannien aufgetaucht sind. In den Fokus der Wissenschaft rücken aber auch immer mehr die Langzeitfolgen, die im Anschluss an eine Infektion auftreten können.

HEIDELBERG24 verrät, welches Symptom ein Hinweis auf Long Covid sein könnte

Die Bezeichnung „Long Covid“ ist der Überbegriff dafür. Typische Symptome sind neben Müdigkeit und Erschöpfung auch Glieder- oder Muskelschmerzen. Zudem wird von Kurzatmigkeit und Konzentrations- sowie Gedächtnisproblemen berichtet. Ein noch neues Symptom ist die Sehkraft, die Forscher in einer Studie genauer untersucht haben. Das Ergebnis lässt aufhorchen: SARS-CoV-2-Viren können die Netzhaut und somit die Augen schädigen.