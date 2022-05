Long-Covid-Symptome: Studie liefert neue Erkenntnisse zu Spätfolgen

Offiziell genesen - und doch noch nicht wieder fit. Ein Teil der Long-Covid-Betroffenen erlebt große Erschöpfung. © Zacharie Scheurer/dpa

Laut einer neuen Studie aus China können manche Long-Covid-Symptome über mehrere Jahre andauern. Lesen Sie hier, welche Beschwerden dabei erfasst worden sind:

In Deutschland geht die Zahl der erfassten Corona-Infektionen seit Ende April kontinuierlich zurück. Laut Robert Koch-Institut liegt die 7-Tage-Inzidenz mittlerweile unter der Marke von 400 neuen Fällen binnen einer Woche und auf 100.000 Einwohner gerechnet. Dass das Coronavirus aber weiter ein wichtiges Thema ist, zeigen die Spätfolgen, die Infizierte entwickeln können. Der Begriff Long Covid fasst Beschwerden zusammen, die auch Wochen nach einer Infektion noch auftreten können.

HEIDELBERG24 informiert, welche Long-Covid-Symptome laut einer neuen Studie über Jahre andauern können.

Unklar war bisher, wie lange Long-Covid-Symptome andauern können. In einer Studie aus China wurde genau das untersucht. Die Forscher fanden heraus, dass 68 Prozent der Probanden auch nach einem Jahr an mindestens einem Symptom litten. Nach zwei Jahren Studienbeobachtung waren es noch 55 Prozent, was zeigt, dass Spätfolgen von COVID-19 über mehrere Jahre hinweg auftreten können.