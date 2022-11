Richtig Lüften in der Energiekrise: Sollte ich meine Fenster kippen?

Entweder auf oder zu: Fenster auf Kipp sollten Verbraucher am besten vermeiden, um Energie zu sparen (Symbolbild). © Gustafsson / IMAGO / Westend61

Regelmäßig die Luft in Innenräumen auszutauschen, ist ein wirksamer Schutz gegen Schimmelbildung. Wer beim Lüften ein paar einfache Tricks beachtet, spart Geld.

Berlin – Spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie ist klar, wie wichtig regelmäßiges Lüften für die Gesundheit ist. Wer richtig lüftet, spart Energie – und damit bares Geld.

Auf oder zu: Fenster auf Kipp verschwendet Energie – und fördert Schimmelbildung

Hat die Luft in Innenräumen zu wenig Sauerstoff, kann das zu Unwohlsein führen – tägliches Lüften ist daher ein Muss. Andererseits kann sich durch Wäschetrocknen, Baden oder Kochen Feuchtigkeit ansammeln, die Schimmelbildung in Innenräumen begünstigt. Sowohl lang- als auch kurzfristig ist Lüften also wichtig für die Gesundheit. Die beste Methode dafür ist Stoßlüften.

Das Bundesumweltministerium empfiehlt im Winter fünf bis zehn Minuten am Stück zu lüften. Die Verbraucherzentrale geht indes davon aus, dass in der kalten Jahreszeit Stoßlüften von drei bis fünf Minuten ausreichend ist. Hierzu sollten die Fenster weit geöffnet werden – im Idealfall zwei gegenüberliegende, um einen Durchzug entstehen zu lassen. Die Heizung drehen Verbraucher während der Zeit des Lüftens komplett ab. Das Fenster auf Kipp zu stellen, ist indes die ineffizienteste Methode. Dadurch entsteht nur ein geringer Luftaustausch – im Verhältnis dazu entweicht viel Wärme, was die Heizkosten in die Höhe treibt.

So lässt sich Schimmelbildung in Innenräumen vermeiden

Nach dem Duschen, Kochen oder Baden sollten Verbraucher die feuchte Luft im Idealfall durch sofortiges Lüften austauschen, um Schimmelbildung zu vermeiden – doch auch die Temperatur spielt eine Rolle. Die Wärme in Innenräumen sollte mindestens 17 Grad betragen, in Fluren reichen nach Angaben des Bundesumweltministeriums auch 15 Grad aus. Bei Häusern mit schlechter Bausubstanz ist unter Umständen eine höhere Grundtemperatur nötig, um Schimmelbildung wirksam zu vermeiden. Die Türen zu weniger genutzten Zimmern sollten in jedem Fall nach Möglichkeit geschlossen bleiben. Da sich überschüssige Feuchtigkeit an den Zimmerwänden niederschlägt und so ungesunde Schimmelsporen entstehen können, sollten Verbraucher den Wäscheständer niemals in einem Badezimmer ohne Fenster, im Kinder- oder Schlafzimmer oder in einem unbeheizten Keller aufstellen.

Die Verbraucherzentrale empfiehlt die Verwendung eines Hygrometers, das es meist günstig in Baumärkten zu kaufen gibt. Ein solches Gerät misst die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen. Der Verband Fenster und Fassade rät Verbrauchern, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent stoßzulüften, bis eine Konzentration von nur 40 Prozent erreicht ist. Das relativiert die Verbraucherzentrale: Je nach Außentemperatur und Bausubstanz kann sich die Luftfeuchtigkeit unterscheiden, ab der eine Schimmelgefahr besteht, heißt es. Zeigt das Hygrometer aber über längere Zeit 50 Prozent an, empfehlen auch die Verbraucherschützer zu lüften. Ohne Messgerät sollten Verbraucher spätestens dann die Fenster öffnen, wenn die Scheiben von innen beschlagen. Im Idealfall kommt es gar nicht erst so weit, denn Experten raten dazu, mehrmals täglich stoßzulüften.