Lufthansa-Preisschock: Neue Gebühr hebt Preise durch die Hintertür - und zwar deutlich

Passagiere, die einen Lufthansa-Europaflug in der billigsten Preisklasse „Economy Light“ gebucht haben, können sich ab dem 21. Juni nicht mehr kostenlos einen Sitzplatz reservieren.

München - Nun auch noch das. Als wäre das Leben nicht schon teuer genug. Da lässt sich die Lufthansa auch noch einen Streich einfallen und hebt die Preise für einen bislang kostenlosen Service ihrer Airline an. Sowohl bei der Buchung als auch beim Check-in am Schalter müssen die Passagiere von 21. Juni an eine Gebühr von 25 Euro zahlen. Das teilt die Lufthansa jetzt mit. Die Regelung gilt für den Tarif „Economy Light“ auf Europa-Flügen.

Bislang konnten alle Passagiere bei Lufthansa selbst im günstigsten Economy-Class-Tarif beim Check-in auf einen noch freien Platz ihrer Wahl wechseln - und das kostenlos. Damit ist jetzt Schluss. Die neue Regelung gilt auch bei den Lufthansa-Airlines Swiss und Austrian. „Ebenfalls ab 21. Juni verlangt Swiss 30 Franken für einen Wunschsitz im Light-Tarif. Austrian Airlines wird ab dem vierten Quartal den Wunschsitz im Light-Tarif kostenpflichtig machen“, schreibt das Wissensportal für die deutsche Luftverkehrswirtschaft, Airliners.de. Auch hier sollen dann laut Lufthansa 25 Euro anfallen.

Lufthansa: Bestimmte Passagiere sind von der neuen Regelung ausgenommen

Familien und Gruppen, die gemeinsam ihren Flug gebucht haben, würden beim Check-in auch weiterhin nicht getrennt voneinander platziert werden, betätigt die Lufthansa bei Airliners.de. Bestimmte Statuskunden, Italien-Flüge und Begleitende von Kindern zwischen zwei und zwölf Jahren sowie behinderten Personen seien von der neuen Regelung ausgenommen.

Einschränkungen bei kleinen Kindern gäbe es auch deshalb, weil gesetzliche Auflagen es nicht erlaubten, dass diese ohne Begleitperson verreisen könnten, heißt es vonseiten der Lufthansa. Zudem müsse bei der Sitzvergabe beachtet werden, dass eine Sauerstoffmaske für jeden Reisenden vorhanden sei, was etwa die Sitzplatzwahl für auf dem Schoß eines Erwachsenen reisende Babys einschränke.

Lufthansa: Reservierung für bestimmte Klassen weiterhin kostenlos

Laut übereinstimmenden Medienberichten haben Passagiere anderer Klassen weiterhin die Möglichkeit beim Check-in ab 23 Stunden vor Abflug kostenlos einen Sitzplatz zu reservieren. Etwa in der Economy Classic, Economy Flex und der Business-Class.

Lufthansa streicht freie Sitzplatzwahl bei Billigtickets:

Beim Check-in mit einem Lufthansa-Ticket wird nun den Passagieren ein Sitzplatz zugeteilt. Bisher hatten auch Economy-Light-Kunden die Möglichkeit, ab 23 Stunden vor Abflug ihren Sitzplatz kostenlos zu wechseln. Diese Möglichkeit kostet vom 21. Juni an Geld - 25 Euro. In den übrigen Tarifgruppen, etwa dem Classic-Tarif oder dem Flex-Tarif, bleiben Reservierungen direkt bei der Buchung weiterhin kostenfrei und können beim Check-in auch weiterhin gratis geändert werden. Einen offiziellen Grund für die Einführung der neuen Gebühr für die Preisklasse „Economy Light“ hat die Lufthansa nicht mitgeteilt.

Die Lufthansa rechnet schon jetzt für den Sommer mit einem Urlaubsansturm. Und geht in die Offensive. Das bedeutet für Passagiere, dass sie sich wohl auf weitere steigende Preise einstellen müssen.