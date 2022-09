Lufthansa-Streik am Freitag: Was Passagiere jetzt wissen müssen

Lufthansa-Piloten haben für Freitag einen Streikt angekündigt. (Symbolbild) © Jochen Tack/Imago

Die Piloten der Lufthansa wollen am Freitag, 2. September, streiken. Reisende müssen sich auf Ausfälle und Einschränkungen einstellen.

Köln – Der Flugverkehr der Lufthansa könnte am Freitag zum Erliegen kommen: Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (CV) hat für den 2. September einen Streik angekündigt. Der Streik am Freitag könnte Auswirkungen auf zehntausende Passagiere haben. „Die Pilotinnen und Piloten sind nun am 02. September 2022 in der Zeit zwischen 00:01 und 23:59 bei der Lufthansa Cargo sowie der Deutschen Lufthansa AG zum Streik aufgerufen“, teilt die Gewerkschaft mit. Die Lufthansa will einen Notfallflugplan erarbeiten. Dann dürfte auch klar sein, wie viele Flüge tatsächlich vom Streik betroffen sind.

24RHEIN zeigt, was Reisende zum Streik der Piloten bei Lufthansa wissen müsen.

Die Auswirkungen für Passagiere sollen „so gering wie möglich“ gehalten werden, teilt die Airline mit. „Fluggäste werden gebeten, sich fortlaufend zu ihrem Flug zu informieren“. (mlu)