Mädchen zeigt bei Kaufland einen Trick, wie man seine Begleitung im Supermarkt nicht mehr verliert

Von: Niklas Noack

Teilen

Die Tochter erklärt in einem TikTok-Video, wie man seinen Vater im Kaufland nicht mehr verliert. © svperdone/TikTok

Eine TikTokerin hat einen Trick verraten, wie man im Supermarkt seine Begleitung nicht mehr verliert. Die User waren für die Idee dankbar.

Neckarsulm - Wer kennt es nicht? Man geht gemeinsam in den Supermarkt und schaut sich nur kurz um. Doch die Begleitung ist trotzdem sofort verschwunden. Dann beginnt die hektische Suche und wenn man sich wiederfindet, kommt es nicht selten zu einem unnötigen Streit.

Eine TikTokerin hat jetzt ein Video mit einer innovativen Idee gepostet, die dieses Szenario verhindern soll. Zu dem kurzen Film schrieb sie: „POV: Du hast keine Lust mehr, deinen Vater bei Kaufland zu verlieren.“

Wo hat sich der Vater im Kaufland versteckt? „Natürlich in der Keksabteilung“

Auf dem Video, das acht Sekunden geht, ist eine Einkaufsszene in einer Kaufland-Filiale zu sehen. Im Mittelpunkt stehen darin eben die TikTokerin und anscheinend ihr Vater, der einen Luftballon mit einem Krümelmonster-Motiv an seinem Einkaufswagen montiert hat. Der Vorteil: Der Ballon fliegt so hoch, dass die Tochter ihren Vater über die Einkaufsregale hinaus finden kann. Wo er sich „versteckt“ hat? Dort, wo es auch dem Krümelmonster gefallen dürfte: „Natürlich war er in der Keksabteilung.“

„Jedes Mal das gleiche Theater mit meinem Vater“

Das Video amüsiert viele Menschen, die den Beitrag kommentierten. Eine erklärte zum Beispiel: „Hat mein Mann mit mir auf dem Weihnachtsmarkt gemacht. Er hat mir den Ballon an den Rucksack gebunden.“ Eine andere Frau meinte: „Das brauche ich auch. Ständig suche ich meinen Mann.“ Wiederum eine andere erzählte: „Jedes Mal das gleiche Theater mit meinem Vater. Ich drehe mich kurz weg und schon ist er nicht mehr da. Ich muss sowas auch machen.“

Eine Idee, die nicht nur bei Vätern und Müttern, sondern auch bei kleinen Kindern funktionieren könnte. Denn Eltern dürften das Szenario kennen: Man ist im Getümmel und plötzlich sind die Sprösslinge weg. Mit solch einem Ballon hätte man eine gute Chance, die Kinder wiederzufinden. Zuletzt berichtete BW24 auch über eine Kundin, die beim Blick in die Käseabteilung überrascht war.