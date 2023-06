„Wegen ein paar sch*** Likes“ ‒ Influencerin hat die Nase voll von Mallorca-Touristen

Von: Stella Henrich

Teilen

Eine Influencerin ist genervt: Mallorca ist ein begehrtes Urlaubsziel – mit dramatischen Folgen für Bevölkerung und Natur. Es folgt der verbale Rundumschlag.

München/Palma de Mallorca ‒ Die spanische Ferieninsel Mallorca ist nicht nur bekannt bei Ballermann-Touristen. Auch etliche Promis wie Musikproduzent Dieter Bohlen oder Schauspieler Til Schweiger sowie Mitglieder des spanischen Königshauses verbringen dort regelmäßig ihren Urlaub. Die Insel ist bekannt für traumhafte Buchten und weiße Strände mit klarem, warmen Badewasser – abseits der Bettenhochburgen mit ihren Sauftouristen.

Die vielen zauberhaften kleinen Ecken und versteckten Buchten haben sich auch in den sozialen Medien bei TikTok, Instagram oder Facebook herumgesprochen. Mit dramatischen Folgen, wie eine spanische Influencerin berichtet.

Menschen haben sich am Abend an der Promenade am Strand von Arenal versammelt. Auf einer Mauer stehen mehrere leere Flachen alkoholischer Getränke. Auf der Urlaubsinsel Mallorca gibt es immer wieder Klagen über Betrunkene, die grölend herumtorkeln. © Clara Margais/dpa

Zerstört der Mallorca-Tourismus die Umwelt? Influencerin löst Diskussion bei TikTok aus

Die TikTokerin mit dem Profilnamen @poisonscorpio01 hat eine Diskussion über den Massentourismus auf der Ferieninsel entfacht. Sie forderte verärgert und eindringlich in einem TikTok-Video, die Bilder von Stränden und symbolträchtigen Orten der Insel nicht in den sozialen Medien zu teilen. Um die Umwelt zu schonen.

„Bitte macht keine Videos mehr von Mallorca, Ihr machen Euch mitschuldig an der Zerstörung all unserer Ökosysteme“, schrieb die Spanierin zu dem TikTok-Video. „Kommt, genießt es und das war’s.“

Mallorca-Tourismus: Weggeworfene Sonnencremes und leere Bierdosen ‒ Influencerin hat die Nase voll

Offenbar stören nicht nur die Sauftouristen und ihr schlechtes Benehmen auf der Insel. Auch beim Kampf um den perfekten Handtuch-Platz auf der Sonnenliege gibt es Ärger. Der jungen TikTokerin sind vor allem weggeworfene Sonnencremes am Strand und überfüllte Lokale ein Dorn im Auge.

„Wegen ein paar sch*** Likes tragt ihr zur Zerstörung der Insel bei“, wetterte die Einheimische verärgert. Damit täten sie in Wirklichkeit weder der Insel noch sonst jemanden einen Gefallen. Jedes Video habe zur Folge, dass immer mehr Leute kämen und ihre Sonnencremetuben und Bierdosen im Sand liegen lassen. Diese landeten dann im Meer, was zu einem Rückgang des Fischbestands führe, so die TikTokerin.

Mallorca entdecken: 10 Top-Sehenswürdigkeiten abseits vom Ballermann Fotostrecke ansehen

Mallorca-Urlauber verärgern Anwohner: Invasion im Sommer befürchtet

Trotz scharfer Kritik an den Feriengästen bietet sie aber auch eine Lösung an: Anstatt Bilder zu posten, sollten die Leute ihren Urlaub einfach mal ohne Smartphone verbringen. Die schönen Eindrücke der Insel könnten auch ohne Videos in den sozialen Medien wirken.

Die Reaktionen auf TikTok auf das Video waren gespalten. „Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera sind alle ruiniert und die Bewohner können nicht einmal überleben“, meinte eine Nutzerin. Dagegen hieße es aber auch: „Wir beklagen uns über den Tourismus, aber ohne ihn wären wir nichts. Lass uns ein wenig mehr darüber nachdenken.“

„Ich lebe vom Tourismus und der Hotellerie, ich arbeite in Magaluf, ich weiß ganz genau, was mich ernährt“, entgegnete auf diesen Einwand die TikTokerin. Und bekräftigte: „Wir brauchen einen Qualitätstourismus, keinen Quantitätstourismus.“ Tatsächlich äußerten bereits Anwohner der Insel ihre Panik vor dem bevorstehenden Sommer. Sie befürchten eine regelrechte Invasion von Menschen.

Mallorca: Bei deutschen Urlaubern noch immer hoch im Kurs Mallorca ist bei Urlaubern aus Deutschland seit vielen Jahren mit Abstand das beliebteste Flugziel auf den Balearen. Laut Statistischem Bundesamt war für knapp 93 Prozent der rund 5,3 Millionen Fluggäste aus Deutschland, die im Jahr 2019 auf die Inselgruppe im Mittelmeer reisten, Palma de Mallorca (4,9 Millionen Fluggäste) das Ziel. Seit 2010 (3,6 Millionen Flugpassagiere) stieg die Zahl der Fluggäste mit Ziel Mallorca um mehr als ein Drittel.

Ein Hotel-Direktor der Insel äußerte sich jüngst über das neue, gefährliche Phänomen „Balconing“. Das ist vor allem bei jungen Leuten offenbar immer beliebter geworden.