Mandarinen im Öko-Test: Sechs Tipps durch die Sie erkennen, ob die Frucht frisch ist

Von: Stella Henrich

Teilen

Sie schmecken herrlich süß, die orangenen Früchte. Doch sie können auch trocken und holzig sein. Wie der Verbraucher im Supermarkt frische Mandarinen erkennt, erfahren Sie hier bei uns.

München ‒ Beim Schälen duften sie frisch. Ihr Duft erinnert daran, dass die Weihnachtszeit angebrochen ist. Sofort bekommt der Kunde Lust, in die saftige Frucht hineinzubeißen. Doch dann die Enttäuschung. Zu viele Kerne, das Fruchtfleisch der Zitrusfrucht ist zu trocken, schmeckt ein wenig holzig. Für Gaumen und Zunge kein wirklicher Genuss. Schnell ärgert sich der Kunde über die zwei bis fünf Euro, die er für den Beutel Mandarinen im Supermarkt ausgegeben hat.

Dabei gäbe es für Kunden mehrere Möglichkeiten, vor dem Kauf im Markt die Früchte zu testen, bevor sie bei ihnen im Einkaufskorb landen. Das Verbrauchermagazin Öko-Test hat dafür sechs nützliche Empfehlungen beim Mandarinen-Kauf.

Tipp 1: Wenn sich die Mandarine in Ihrer Hand schon verdächtig leicht anfühlt, sollten die Kunden sie besser im Markt liegen lassen. Denn je länger die Früchte bereits geerntet sind, desto mehr Saft verdunstet und umso leichter ist die Frucht.

Wenn sich die Mandarine in Ihrer Hand schon anfühlt, sollten die Kunden sie besser im Markt liegen lassen. Denn je länger die Früchte bereits geerntet sind, desto mehr Saft verdunstet und umso leichter ist die Frucht. Tipp 2: Wer zwischen Schale und Frucht Luft ertastet , sollte wissen, dass dies ein Anzeichen dafür ist, dass die Mandarine nicht mehr ganz frisch ist.

Wer , sollte wissen, dass dies ein Anzeichen dafür ist, dass die Mandarine nicht mehr ganz frisch ist. Tipp 3: Mandarinen sollten schön prall sein und auf leichten Druck nicht nachgeben .

Mandarinen sollten schön prall sein und auf . Tipp 4: Ist der Stängel der Frucht hell und sieht frisch aus, ist das laut Öko-Test ein gutes Zeichen. Isst der Stiel eher bräunlich verfärbt, deutet das darauf hin, dass die Zitrusfrucht schon vor einiger Zeit geerntet worden ist.

Ist der hell und sieht frisch aus, ist das laut Öko-Test ein gutes Zeichen. Isst der Stiel eher bräunlich verfärbt, deutet das darauf hin, dass die Zitrusfrucht schon vor einiger Zeit geerntet worden ist. Tipp 5: Mandarinen mit matschigen oder braunen Flecken auf der Schale sollten Verbraucher generell nicht kaufen. Die meisten davon dürften nicht mehr schmecken.

Mandarinen mit matschigen oder braunen sollten Verbraucher generell nicht kaufen. Die meisten davon dürften nicht mehr schmecken. Tipp 6: Hat die Frucht am Stängel noch grüne Blätter, ist das oftmals ein Zeichen für frische Früchte.

Saftige Mandarinen sind meist ein Glückskauf. Am besten der Kunde kauft sie auf dem Wochenmarkt. Denn hier darf er die Zitrusfrucht vorab schon mal kosten. (Symbolbild) © imago

Mandarinen im Test: In der Schale konventioneller Früchte stecken oftmals Pestizide

Auch diese Erfahrung dürften bereits viele Käufer von Mandarinen-Beuteln in Supermärkten wie Rewe, Edeka und Kaufland gemacht haben. Das Netz sieht gut aus, die Früchte duften herrlich und beim Drucktest fühlen sich die runden kleinen Zitrusfrüchte gut an. Der Beutel kostet gerade mal 1,99 Euro. Ein lukratives Angebot für den Kunden. Doch Vorsicht: „Bei konventionellen Früchten können in der Schale Pestizide stecken“, warnen Verbraucherschützer. Und raten zu Bio-Mandarinen. Das gelte vor allem, wenn Verbraucher die Schalen noch weiterverwenden wollen. Beispielsweise für die Zubereitung eines leckeren Weihnachtsstollens, einer Mandarinen-Torte ohne Backen oder zum Garnieren von hübschen Keksen für den Heiligabend.

Der Trick zum Schälen der Früchte: So gelingt‘s Schälen Sie die Mandarine an der Ober- und Unterseite, sodass nur noch ein schmaler Streifen Schale in der Mitte übrig bleibt – dieser muss breit genug sein, denn er ist wichtig für das Gelingen des Tricks. Trennen Sie den Streifen an einer Stelle etwas auf. Rollen Sie die Mandarine nun vorsichtig auseinander. Meist lösen sich die einzelnen Segmente dabei leicht voneinander, bei manchen müssen Sie etwas mit dem Finger nachhelfen.

Es kann also sinnvoll sein, die Früchte auf einem Wochenmarkt, im Obst- und Gemüseladen zu kaufen. Nicht nur deshalb, weil Kunden die süßsauren, orangefarbenen Mandarinen oftmals dort vorab probieren dürfen. Dann weiß der Verbraucher auch, wo die Zitrusware herkommt. Denn oftmals haben die Früchte im Supermarkt schon eine lange Reise hinter sich, stammen aus Südamerika oder China. Öko-Test rät daher den Verbrauchern, „lieber auf europäische Ware“ zurückzugreifen. Spanische Früchte wie „Orangen aus Valencia“ sind inzwischen weltbekannt. Aber auch Mandarinen werden dort angebaut. Spanien ist nach China weltweit größter Mandarinen-Produzent, etliche Tausend Tonnen der beliebten Winter-Früchte werden exportiert, Hauptabnehmer innerhalb der EU ist Deutschland. Es kann ratsam sein, beim Kauf daher auf das Blatt an der Frucht zu achten.

Böllerverbot, E-Post, Frist für freiwillige Steuererklärung endet: Das ändert sich für Verbraucher ab morgen Fotostrecke ansehen

Was eine Mandarine von einer Clementine unterscheidet, die Früchte sehen sich nämlich zum Verwechseln ähnlich und Verbraucher sollten den Unterschied in jedem Fall kennen.