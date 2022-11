Mandarinen aus Spanien: Deshalb sollten Sie beim Kauf auf das Blatt achten

Von: Judith Finsterbusch

Es ist Zeit für Mandarinen, in Spanien ist das süße Winter-Obst jetzt reif. Beim Kauf liefert das Blatt an der Frucht einen Hinweis auf die Qualität.

Valencia – Im Winter haben Zitrusfrüchte Saison, und den Anfang machen in Spanien die Mandarinen. Die Region Valencia ist auf der ganzen Welt berühmt für Orangen, doch auch Mandarinen werden hier angebaut, im großen Stil von den großen Agrarkooperativen, aber auch in so ziemlich jedem privaten Garten steht mindestens ein Mandarinenbaum. Auf den Wochenmärkten, in Obst- und Gemüseläden und natürlich in Supermärkten sind die süß-sauren, orangefarbenen Früchte seit einigen Wochen zu haben. Seit einiger Zeit, so die Online-Plattform Naranjasyfrutas.com, die Landwirte und Händler zusammenbringt, steigt die explizite Nachfrage nach Mandarinen mit Blatt. Was steckt dahinter?

Spanien zweitgrößter Mandarinen-Produzent - Blatt als Qualitätsmerkmal

Spanien ist nach China weltweit größter Mandarinen-Produzent, etliche Tausend Tonnen der beliebten Winter-Früchte werden exportiert, Hauptabnehmer innerhalb der EU ist Deutschland. 2021 landeten knapp 380.000 Tonnen spanische Mandarinen in deutschen Läden. „Vor allem auf dem internationalen Markt sind Mandarinen aus Spanien mit Blatt immer gefragter. Das liegt nicht nur daran, dass das Blatt optisch hübsch aussieht, sondern auch daran, dass ein grünes Blatt ein Zeichen dafür ist, dass die Mandarine zum optimalen Zeitpunkt geerntet wurde“, heißt es in einer Mitteilung von Naranjasyfruta.com.

Denn, wenn die Ernte zum rechten Zeitpunkt erfolgte – also wenn die Mandarine richtig reif ist -, sind auch Geschmack und Inhaltsstoffe optimal entwickelt. Erntezeit für Mandarinen ist in der Region Valencia je nach Sorte etwa zwischen Oktober und Mai, wie costanachrichten.com berichtet. Für Kunden ist es beim Kauf von Mandarinen aus Spanien aber oftmals schwierig, auf den ersten Blick herauszufinden, ob die Frucht nun schon richtig reif ist oder nicht. „Von außen lässt sich kein Urteil über Geschmack oder Qualität fällen. Ein grünes Blatt dagegen ist so ein Indikator, sozusagen ein natürlicher Qualitätsgarant“, erklärt Naranjasyfrutas.com. Und es ist der einzige verlässliche Qualitätsgarant, der von außen sichtbar ist.

Die Landwirte aus Spanien erklären mit drei Argumenten, warum ein Blatt an der Mandarine ein Merkmal für gute Qualität ist:

Nur gesunde Bäume haben schöne, satt grüne Blätter. Und je gesünder der Baum, desto qualitativ hochwertiger ist die Frucht, die er produziert.

Um eine Mandarine mit Blatt zu ernten, muss der Bauer warten, bis die Frucht reif ist. Sprich, bis sie ihre endgültige Farbe in dem charakteristischen Orange erreicht hat, den vollen Geschmack und die kompletten Inhaltsstoffe entwickelt hat. Denn das Blatt ist sehr empfindlich: Wird die Mandarine vorzeitig geerntet, kann die Frucht zwar mit chemischen Prozessen von Grün zu Orange gefärbt werden. Das Blatt jedoch würde das nicht überleben.

Eine Mandarine mit Blatt kann nicht vorzeitig geerntet und dann bis zum Verkauf über längeren Zeitraum in Kühlkammern lagern: Das Blatt würde vertrocknen.

Wer also Mandarinen aus Spanien mit Blatt kauft, kann davon ausgehen, dass die Frucht erst geerntet wurde, als sie schon reif war und dann schnell weitertransportiert wurde. Dazu hat die Online-Plattform auch ein englischsprachiges Video veröffentlicht.