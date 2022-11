Mars schmeißt unbeliebten Riegel aus der „Celebrations“-Box

So sieht die neue „Celebrations“-Box ohne „Bounty“ aus.

Eine Umfrage widerspricht der Entscheidung

Mars streicht den Schokoriegel „Bounty“ testweise aus der beliebten „Celebrations“-Box. Bei einer Umfrage ist dieser allerdings der zweitbeliebteste Riegel der Box

Viersen - Die allseits bekannte „Celebrations“-Box von Mars Wrigley enthält die acht besten Schokoriegel des Herstellers. Dass der eine diesen Riegel lieber mag und der andere jenen vielleicht weniger, ist klar. Nun gibt das Unternehmen allerdings eine Änderung an seiner Box für besondere Anlässe bekannt. Ein Schokoriegel fliegt demnach kurz vor Weihnachten aus der „Celebrations“-Box raus.

Mars schmeißt einen Schokoriegel aus der beliebten „Celebrations“-Box

Wie die britische Dailymail online berichtet, wird der „Bounty“-Riegel künftig nicht mehr in der Süßigkeiten-Box enthalten sein. Somit gibt es in der „Celebrations“-Box nur noch sieben statt acht Riegel: Galaxy, Galaxy Caramel, Maltesers, Mars, Milky Way, Snickers und Twix. Dies sei jedoch zunächst nur ein Test. Ab dem 8. November gibt es das modifizierte Produkt bei der britischen Supermarktkette Tesco zu kaufen. Wer bereits eine Box, bei der „Bounty“ noch drin ist, gekauft hat, kann diese ebenfalls ab dem 8. November kostenlos gegen eine neue austauschen.

Diese Riegel sind in der neuen „Celebrations“-Box von Mars

Galaxy

Galaxy Caramel

Maltesers

Mars

Milky Way

Snickers

Twix

Schokoriegel fliegt aus Celebrations-Box: Bounty laut Umfrage auf zweitem Platz bei den Lieblingsriegeln

Die Entscheidung kommt, nachdem mehr als ein Drittel der Briten zugegeben haben, dass sie „Bounty“ nicht in der feierlichen Süßigkeiten-Box haben möchten. Eine sich stets aktualisierende Umfrage auf der „Celebrations“-Homepage spiegelt die vermeintliche Abneigung gegenüber dem „Bounty“-Riegel allerdings nicht wieder. Denn dort gaben 19 Prozent der Befragten „Bounty“ als ihren Lieblingsriegel an. Nur „Galaxy“ ist mit 21 Prozent noch beliebter.

Unterdessen blieben in den Supermärkten und Discountern zuletzt die Regale einiger anderer Produkte zunehmend leerer, dieser Trend könnte sich wohl fortsetzen.