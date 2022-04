Neue Corona-Regeln im Baumarkt: Das ändert sich ab April bei Hagebaumarkt, Toom, Bauhaus und Co.

Von: Anna Lorenz

Zum 2. April 2022 fällt die Maskenpflicht in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens. Wie es in Baumärkten nun mit der Maskenpflicht und Corona-Regeln weitergeht, lesen Sie hier.

Berlin - Das neue Infektionsschutzgesetz hat seit dem 20. März 2022 bereits einige Neuerungen bei den Corona-Schutzmaßnahmen bewirkt. Am 2. April 2022 treten nach der Übergangsperiode nun auch die restlichen Regeln in Kraft. So gibt es fortan kein 2G oder 3G mehr im öffentlichen Leben und auch die Maskenpflicht fällt ab Samstag großteils weg:

Maskenpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr.

im Öffentlichen Nahverkehr. Keine Maskenpflicht in Lokalen, Einzelhandel und anderen Bereichen des öffentlichen Lebens.

in Lokalen, Einzelhandel und anderen Bereichen des öffentlichen Lebens. Hotspot-Regelung: Je nach Inzidenz kann eine Region zum Hotspot erklärt werden - eine Maskenpflicht ist dann wieder möglich.

Neue Regeln zum April: Maskenpflicht endet großflächig - Lauterbach hofft auf Mithilfe

Während die genauen Details der Option, die Maskenpflicht über die Hotspot-Regelung notfalls wieder aufleben zu lassen, die Politik spalten, wendet sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach unter Hinweis auf deren Hausrecht direkt an die Einzelhändler. So sollen zum Beispiel Supermärkte und Discounter wie Lidl, Edeka und Co. die Maskenpflicht in ihren Märkten freiwillig weiter vorschreiben - doch die erteilen dem Gesuch eine recht deutliche Absage.

Maske weg: April bringt Änderung in den Corona-Regeln - Baumärkte schweigen vielerorts

Der Appell von Bundesgesundheitsminister Lauterbach stößt bei den Händlern offenbar auf taube Ohren. Ohlmann, Sprecher des Handelsverbands Bayern, schmälert auch die Hoffnung auf eine freiwillige Verpflichtung in Baumärkten wie Toom, Hagebaumarkt oder Bauhaus: „Die große Mehrheit unserer Mitglieder sagt uns: ‚Mit Maske kommt kein Shopping-Gefühl auf.‘“ Wie die derzeitigen Corona-Zahlen des Robert-Koch-Instituts nahelegen, werden aber vermutlich viele Kunden weiterhin zur Mund-Nasen-Bedeckung greifen - es werde auch händlerseits „davon ausgegangen, dass ein Großteil der Kunden zumindest mittelfristig die Maske weiter tragen wird“, so Ohlmann.

Dank der momentanen Situation seien Lockerungen möglich, sodass „wieder etwas mehr Normalität in unser aller Leben einziehen kann“, bekräftigt auch Susann Enders, Generalsekretärin der Freien Wähler. In Bayern herrscht Uneinigkeit. „Wir stehen jetzt völlig blank da“, so etwa CSU-Gesundheitspolitiker Bernhard Seidenath. Auch der Bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) wendet sich wegen der „nicht nachvollziehbaren“ Änderungen an den Bundesgesundheitsminister. Dieser verweist auf die rechtliche Unmachbarkeit - eine allgemeine Maskenpflicht fortzuführen, könne juristisch nicht mehr als verhältnismäßig eingestuft werden. (askl)