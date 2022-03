Maskenpflicht im Supermarkt: Erste Bundesländer wollen Regel kippen

Maskenpflicht im Supermarkt (Symbolfoto) © Barbara Gindl/dpa

Wann fällt die Maskenpflicht in deutschen Supermärkten? Theoretisch könnten die Bundesländer die Regel ab 2. April kippen. Lesen Sie hier, warum das nicht überall der Fall sein wird:

Mit dem am 19. März auslaufenden Infektionsschutzgesetz gilt nun ein neuer bundesweiter Rechtsrahmen für Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Mit einer Übergangsfrist bis zum 2. April kann auch die Maskenpflicht in vielen Innenräumen wegfallen – zum Beispiel auch beim Einkaufen in Supermarkt und Discounter. Doch nicht jedes Bundesland will bei der Maskenpflicht-Lockerung mitmachen.

HEIDELBERG24* verrät, welche Bundesländer die Maskenpflicht in Supermarkt und Co. ab April kippen wollen – und wo die Maßnahmen noch einmal verlängert werden.

Die neue Rechtsgrundlage für Corona-Regeln hatte die Ampel-Koalition am Sonntag (20. März) in Kraft gesetzt – unter offenem Protest der Länder. Denn trotz aktuell hoher Infektionszahlen sind den Landesregierungen nach einer Übergangsfrist bis zum 2. April nur noch wenige Schutzvorgaben im Alltag möglich. Nur für regional definierte „Hotspots" kann es dann noch weitergehende Beschränkungen geben.