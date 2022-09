Matratzen-Test: Liegen, schlafen und wenden - doch was, wenn die Unterlage nicht das hält, was sie verspricht?

Von: Stella Henrich

Der Matratzen-Test: Probeschlafen für 100 Tage. Doch was passiert mit Schlafunterlagen, wenn sie dem Tester nach Ablauf der Frist nicht gefällt?

München ‒ Sie heißen Sleepsy, Miily Royal, Bruno, Aqua Deluxe, Schlaraffia oder ganz profan Emma. Auf den meisten darf man probeliegen, hin und wieder soll es auch Leute geben, die sie länger testen. Ähnlich wie die Künstler John Lennon und seine Frau Yoko Ono, die sich 1969 eine Woche lang gemeinsam in ein Hotelbett gelegt hatten. Die Suite war zwischenzeitlich mit 40 Personen überfüllt, überall standen und saßen euphorische Menschen. Sie trommelten, klatschten, sangen den Refrain mit: „All we are saying is give Peace a Chance“. Aus der einwöchigen Bettgeschichte wurde eine Friedenskampagne. So war das damals - in der Jugend berühmter Popmusiker. Alles hatte eine Botschaft mit politischem Protest. Sie pennten eben für den Weltfrieden.

Ok, das Künstlerpaar wollte mit dieser Kunst-Aktion nicht wirklich den Komfort der Hotel-Matratze testen. Aber für einen traumhaften Schlaf - selbst wenn er wie bei John und Yoko nur für eine Woche war - kann es nicht schaden, einen bequemen Untergrund zu haben. Das wissen auch immer mehr Anbieter von Schlafunterlagen. „100 Nächte Probeschlafen, 30 Tage Rückgaberecht“, versprechen Werbeslogans den Kunden. Solch verlockenden Angebote sind daher beim Kauf von neuen Matratzen inzwischen üblich geworden.

Matratzen-Test: Bettgeschichte für 100 Tage - und danach?

Doch was passiert eigentlich, wenn ein Kunde seine Matratze nach einem Monat, sechs Wochen oder sogar erst 100 Tagen zurückgibt? Wird sie ein weiteres Mal in den Verkaufsraum gestellt - nach vorheriger gründlicher Reinigung versteht sich. Schließlich kauft der moderne Kunde heutzutage gern stets nachhaltig ein. Wie ein Bericht von Netto und WWF jetzt deutlich macht. Nun, in den seltensten Fällen erhalte eine Matratze eine Chance auf Wiederverwertung, erklärt der TÜV Süd. Von einem nachhaltigen Angebot lässt sich folglich nicht gerade sprechen. Denn für eine gebrauchte Matratze haben die Anbieter offenbar keinen weiteren Verwendungszweck.

Die meisten Anbieter sollen laut dpa demnach die zurückgegebenen Produkte entsorgen. Nur selten würden diese Matratzen als B-Ware zum vergünstigten Preis oder an Sonderpostenhändler abgegeben. Auch als Spende gehen die Schlafunterlagen selten an gemeinnützige Organisationen. Umweltbewussten Verbrauchern rät der TÜV daher, bei den Anbietern nachzufragen, wie die Matratze im Fall einer Rückgabe verwertet wird.

Die Mitarbeiterin einer Matratzenfabrik näht den Überzug für eine Matratze. (Symbolbild) © Jens_Büttner/ picture-alliance / dpa

Matratzen-Test: Die zweite Chance für eine Schlafunterlage

Hin und wieder geben Unternehmen ihren Matratzen nach einem kurzzeitigen Einsatz eine zweite Chance, so die gute Nachricht vom TÜV Süd. Sie würden entweder nach Rückgabe desinfiziert oder auch mit einem fabrikneuen Überzug neu bezogen. Anschließend würden sie um einiges günstiger als unbenutzte Matratzen verkauft. Damit trägt der Kunde sowohl dem Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung und kann gleichzeitig noch bares Geld beim Erwerb sparen.

Aber egal, ob ein Kunde seine Matratze brandneu oder gebraucht kauft, er sollte sie immer mal wieder wenden - vor allem an hitzigen Tagen, wenn nachts viel geschwitzt wird. Denn wenn diese Feuchtigkeit nicht verdunsten kann, fördert dies die Schimmelbildung in der Matratze. Auch Bettmilben vermehren sich gern in diesem feuchten Milieu. Alles in allem wird damit auch die Lebenszeit einer Schlafunterlage verkürzt und Allergien befördert. Am Ende macht allen Schläfern bestimmt so auch das Schlafen für den Weltfrieden wieder Spaß.