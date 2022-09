Altes McDonald‘s-Menü geht viral: Big Mac und Pommes zusammen für 91 Cent

Von: Miriam Haberhauer

McDonald‘s steht für schnelles Essen zum kleinen Preis. Eine alte Speisekarte aus den Siebzigern zeigt, wie billig die Fastfoodkette früher einmal war. Auf Twitter geht das Menü viral.

München – Die Lebensmittelpreise stiegen zuletzt dramatisch an, auch für eine Maß Bier müssen die Deutschen mehr auf den Tisch legen. Da kann einem schonmal der Appetit vergehen. Ganz schnell kommt man dann aber wieder auf den Geschmack, wenn man sich die McDonald‘s Speisekarte aus den frühen Siebzigern anschaut, die ein Twitter-User nun online teilte.

McDonald‘s-Kaffee für 15 Cent: Speisekarte aus den Siebzigern macht neidisch

Auch heute ist die Fast-Food-Kette McDonald´s nicht gerade für seine hohen Preise bekannt. Ein Kunde entdeckte beispielsweise in einer amerikanischen Filiale Pancakes mit Steak - für nicht einmal fünf Dollar. Die Preise, die ein Twitter-User jetzt aber auf einer Speisekarte aus den siebziger Jahren entdeckte, lassen einen zweimal hinschauen.

Cheeseburger für 33 Cent, Pommes für 26 Cent oder Kaffee für gerade einmal 15 Cent - angesichts dieser Preise läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Die skandalös niedrigen Preise begeistern schnell auch die Twitter-Community: „Zwei Personen konnten für nur fünf Dollar satt werden“, schrieb ein User unter den Beitrag. In einem anderen Kommentar war zu lesen: „Heute kostet ein Filet-O-Fish [Fischbrötchen] so viel, wie alle diese Produkte zusammen.“

„Root Beer und Triple Ripple“: Zeitlose Klassiker, aber auch unbekannte Spezialitäten

Viele der Produkte gibt es auch heute noch in jeder McDonald´s-Filiale zu kaufen. „Das ist das Menü, das McDonald´s so erfolgreich gemacht hat. Einfach. Schnell.“, meinte ein Nutzer. Trotzdem würde man die Speisekarte in der Form heute wohl nirgendwo mehr finden - das typisch amerikanische „Root Beer“ (Wurzelbier) oder die „Triple Ripple“-Eistüte stehen schon lang nicht mehr auf dem Menü der Fastfoodkette.

Manches ändert sich aber wohl trotzdem nie, wie einige User feststellten: „Die Leute haben die Speisekarte trotzdem 20 Minuten lang angestarrt und versucht, sich zu entscheiden, was sie wollen.“ Und auch die „Eismaschine waren trotzdem immer kaputt“, meint ein anderer. Anfang des Jahres hatte eine McDonald‘s Filiale in Bayern wegen des Ukraine-Krieges sogar mit Lieferproblemen zu kämpfen. (mlh)