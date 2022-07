Russische McDonald`s-Kopie: Deutscher macht den Test - Nur ein Detail ist anders als vorher

Von: Stella Henrich

McDonald`s hat seine Läden in Russland im Zuge des Ukraine-Kriegs komplett an einen russischen Unternehmer verkauft. Die Markensymbole darf der neue Käufer nicht nutzen. Das scheint auch das einzige, was sich an der Fast-Food-Kette für den Konsumenten geändert hat.

Moskau ‒ Nie wieder Hamburger und Chicken McNuggets in Russland? Denkste. Denn ein russischer Unternehmer hat die US-Kette inzwischen übernommen. Zwar hat sich das Unternehmen den neuen Namen „Wkusno i totschka“ - was auf Deutsch „Lecker und Basta“ bedeutet - gegeben, aber rein geschmacklich hat sich an den Hamburgern und Pommes offenbar nichts geändert. Nur an den Soßenverpackungen wurde das „M“ des ehemaligen Besitzers mit einem Stift ganz profan ausradiert.

Galileo-Reporter Niko Karasek ist zur Eröffnung des neuen russischen Burgerladens nach Moskau gereist und beschreibt seine Eindrücke so: „Ziemlich viel Betrieb, hier hat sich nichts verändert, eine fast perfekte Kopie.“ Einen BigMac gebe es zwar nicht, aber ansonsten findet Niko Karasek vom ProSieben Wissensmagazin eigentlich fast alles auf der digitalen Menükarte. Auch Tische und Stühle seien unverändert; der neue Besitzer hat sie vom Vorbesitzer übernommen. Die Besucher sind folglich wenig beeindruckt. Denn außer dem neuen Namen ist alles andere wie in den guten alten Zeiten. Selbst die Mitarbeiter sind die gleichen. Und auch an der Kundenzahl hat sich nichts verändert.

McDonald`s in Russland: Geschmacklich hat sich nichts geändert

Alles ist so wie früher. Nur das große „M“ fehlt. Beim Biss in die Chicken-Nuggets stellt der Reporter völlig überrascht fest, „selbst die schmecken wie immer“. Kein Unterschied zu denen von McDonald`s.

Nur das große gelbe „M“ des US-Unternehmens fehlt. Ansonsten ist alles wie immer. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/imago

850 Läden besaß McDonald`s in Russland, bevor ein sibirischer Unternehmer zu einem angeblich günstigen Preis alle Filialen aufgekauft hat. Im Juni haben die ersten zwölf Lokale unter dem neuen Namen eröffnet. Der US-Konzern hat sich ein Rückkaufrecht innerhalb von 15 Jahren zusichern lassen. So könnte das „gelbe M“ nach Kriegsende also zurückkehren.

Auch Starbucks hat seine 13 Cafés in Russland inzwischen endgültig geschlossen. Infolge des Ukraine.-Kriegs haben sich zahlreiche westliche Unternehmen vom russischen Markt verabschiedet.

