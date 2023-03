Mehl-Rückruf: Übelkeit und Benommenheit drohen

Die Bauck GmbH muss aktuell ein Produkt zurückrufen. Das betroffene Teffmehl enthält giftige Tropanalkaloide, die in hoher Menge gefährlich sein können. Lesen Sie hier mehr:

Seit etwa 90 Jahren stellt die Bauck GmbH mit Sitz in Niedersachsen Produkte rund ums Backen her. Auch zahlreiche Mehle befinden sich im Sortiment. Jetzt muss der Traditionsbetrieb jedoch ein Fabrikat zurückrufen. Es handelt sich um Bauckhoff Teffmehl. In zwei Chargen sind zu hohe Mengen an Tropanalkaloiden festgestellt worden, die bei Verzehr gefährlich für Menschen sein können. Der Hersteller warnt daher vor dem Verzehr des Produkts.

Teff ist eine Pflanzenart, die vor allem in Äthiopien und Eritrea vorkommt und dort zu Fladenbrot und Bier weiterverarbeitet wird. Doch auch in Deutschland erfreut sich die Pflanze mittlerweile großer Beliebtheit, vor allem als Mehl. Denn das Produkt ist glutenfrei und kann daher auch von Menschen genutzt werden, die kein normales Mehl vertragen.