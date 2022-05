Mehr Aldi-Filialen: Discounter plant neue Märkte in Innenstädten

Aldi Nord will dank einer Kooperation mehr Kunden in Innenstädten anlocken. © Imago/Michael Gstettenbauer

Um in Innenstädten präsenter zu sein, erweitert Aldi Nord die Kooperation mit einem Einkaufszentrum-Betreiber. So will der Discounter mehr Kunden erreichen. Hier mehr erfahren:

NRW – In der Arbeitsmittagspause oder nach Feierabend schnell ein paar Einkäufe erledigen? Das will Aldi Nord Berufstätigen in der Innenstadt in Zukunft stärker ermöglichen – mit einer einfachen Strategie. RUHR24 weiß, wie Aldi in Zukunft mehr Präsenz in Innenstädten zeigen will und wen der Konzern zukünftig erreichen will.

Von der zukünftig intensiveren Zusammenarbeit mit dem Einkaufszentrums-Betreiber Ece erhofft sich die Konzernleitung von Aldi Nord mehr Nähe zu der Zielgruppe, die der Konzern gemeinsam mit Aldi Süd in seiner Ende 2021 vorgestellten Kampagne „Genau das Richtige für jeden Moment“ klar definiert hat. „Menschen im Alter von 18 bis 49 Jahren, insbesondere Familien mit jüngeren, aber auch älteren Kindern“ wolle der Discounter in Zukunft stärker ansprechen.