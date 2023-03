Mehrwegpflicht für Restaurants: Greenpeace startet Meldeportal für Verstöße

Von: Anna-Lena Kiegerl

Teilen

Mehrwegverpackungen anzubieten, ist seit Anfang 2023 Pflicht für Gastronomie-Betriebe. (Symbolbild) © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Seit Januar müssen Gastronomie-Betriebe Mehrwegverpackungen anbieten. In der Praxis scheinen das eher weniger einzuhalten. Greenpeace startet nun ein Portal gegen Verstöße.

Kassel – Die Bundesregierung reformiert bereits seit 2022 ihr Verpackungsgesetz. Ab Anfang Januar 2023 dann ein weiterer Schritt. Gastronomiebetriebe mit Take-away-Angeboten müssen Mehrwegverpackungen als Alternative zu Plastik und Co. anbieten. Eine Ausnahme davon gibt es lediglich für kleine Betriebe, die maximal fünf Beschäftigte, oder nicht mehr als 80 Quadratmeter Betriebsfläche haben. Diese müssen allerdings auf Wunsch die Speisen und Getränke in mitgebrachte Behälter abfüllen. Auch für Fast-Food-Betriebe gilt die neue Mehrweg-Pflicht. Unter anderem McDonalds hat sich dafür sein eigenes System überlegt.

Mehrweg-Verpackungen: Mehr als die Hälfte der Betriebe halten sich nicht an die Pflicht

Doch wie Recherchen der Umweltorganisation Greenpeace zeigen, wird die Klimaschutzmaßnahme nur in geringem Maße von den Betrieben eingehalten. Dabei wurden 687 Gastro-Betriebe stichprobenartig, in der ersten Januar-Hälfte, getestet. Mehr als die Hälfte davon, genauer 52 Prozent, hielten sich allerdings nicht an die Angebots-Pflicht. Ein maues Ergebnis also, das besonders in großen Fast-Food-Ketten und Lieferdiensten auffällig schlecht war. Insgesamt hielten sich nur knapp ein Viertel der Betriebe an die vollumfänglichen Anforderungen, wozu das Angebot ohne Aufpreis, sowie die sichtbare Bewerbung im Laden zählt.

Auch in Betrieben, in denen die Mehrweg-Verpackungen ordnungsgemäß angeboten werden, gibt es Probleme. Denn viele Kunden nutzen diese gar nicht.

Greenpeace-Expertin: „Das Einweg-Zeitalter muss endlich beendet werden“

Aus diesem Grund startet Greenpeace jetzt ein Meldeportal für Verstöße gegen die Pflicht. Dort können Bürger die festgestellten Gesetzesverstöße an die zuständigen Landesbehörden mitteilen. „Das Einweg-Zeitalter muss endlich beendet werden“, außerdem soll das Meldeportal so gegen die Ignoranz der Take-away-Branche vorgehen, so erklärte es Viola Wohlgemuth, Expertin für Ressourcenschutz von Greenpeace, gegenüber der Deutschen Presse Agentur.

Immer wieder führt Greenpeace Recherchen zum Klimaschutz durch. Unter anderem konnten dabei gefährliche Keime im Abwasser von Schlachtbetrieben gefunden werden.

Welche Lebensmittel sollte man im Notvorrat immer vorrätig haben? Fotostrecke ansehen

Verstoß gegen Mehrwegpflicht: Bußgelder für Gastronomen bis zu 10.000 Euro möglich

Um einen Gesetzesverstoß zu melden, müssen auf dem Meldeportal von Greenpeace, die Daten des Geschäfts angegeben werden. Außerdem bestimmt man die genaue Art des Verstoßes. Im Anschluss gibt man die persönlichen Daten an. Die Meldung öffnet sich dann automatisch generiert im E-Mail-Programm. Der Adressat für die zuständige Landesbehörde wird dabei aus der Postleitzahl gebildet. Mit dem Abschicken der E-Mail wird der Rechtsbruch gemeldet. Ein solcher Gesetzesverstoß kann dann ziemlich teuer für den betroffenen Betrieb werden. Denn das Bußgeld kann bis zu 10.000 Euro betragen. (Anna-Lena Kiegerl/dpa)