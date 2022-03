Mere Supermarkt: Was bedeutet der Ukraine-Krieg für den „Russen-Aldi“?

Seit 2019 gibt es den russischen Discounter Mere in Deutschland (Symbolbild). © Jan Woitas/dpa

„Russen-Aldi“: Welche Folgen hat der Ukraine-Krieg für den russischen Discounter Mere? Gibt es bald Lieferengpässe beim Supermarkt?

Berlin – Reihenweise Supermärkte in Deutschland*, unter anderem Rewe* und Aldi*, haben auf den Krieg in der Ukraine reagiert, indem sie ankündigten, Produkte russischer Herkunft aus den Regalen zu nehmen. Die Invasion der russischen Armee hat zudem für zahlreiche Sanktionen gegen Russland gesorgt. Das wirft auch Fragen im Hinblick auf den russischen Supermarkt Mere* auf, der inzwischen Filialen in sechs deutschen Städten betreibt. Drohen hier jetzt Lieferengpässe oder gar Schließungen?

24RHEIN* zeigt, was der Ukraine-Krieg für den Discounter Mere bedeutet.

Der Supermarkt Mere plante 2021 eigentlich noch eine größere Expansion in weitere deutsche Städte. Bislang hat der „Russen-Aldi“ Filialen in Schönebeck (Elbe), Leipzig, Zwickau, Halle (Saale), Homburg und Berlin. (bs) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA