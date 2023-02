Warnmeldung bei Whatsapp - Was Nutzer jetzt wissen müssen

Von: Patryk Kubocz

Eine neue Warnmeldung ploppt auf, wenn Whatsapp-Nutzer eine Funktion benutzen. Doch was steckt dahinter – und was muss jetzt beachtet werden?

Kassel – Immer wieder führt das Unternehmen Meta Platforms neue Funktionen bei Whatsapp ein, um den Messenger zu verbessern. Mal gelingt das, mal weniger, wie hna.de berichtet. Zuletzt kündigte das Unternehmen von Mark Zuckerberg fünf neue Funktionen an.

Das sind die Länder mit den meisten Whatsapp-Nutzern:

Land Whatsapp-Nutzer in Millionen Indien 400 Brasilien 147 Mexiko 75 USA 75 Deutschland 60 Italien 35 Weltweit Zwei Milliarden Quelle: superchat.de

Nun hat der US-amerikanische Konzern eine neue Warnmeldung eingeführt. Doch wann tritt sie auf und was müssen Nutzer darüber wissen?

Warnmeldung bei Whatsapp: Medieninhalte können nun mit oder ohne Text weitergeleitet werden

Neuerdings ploppt eine Warnmeldung auf dem Touchscreen auf, wenn der Nutzer des Messengers ein Foto oder Video aus einem Chat in den anderen weiterleiten wollen. Dabei wird der User gefragt, ob die Bild- oder Videounterschrift des Videos mit kopiert werden soll. Bisher war es auf Whatsapp immer so, dass die weitergeleiteten Medien ohne die Unterschriften an den neuen Chat übermittelt wurden.

Die Warnmeldung besagt dabei: „Ab sofort werden Medien mitsamt der Bildunterschrift weitergeleitet. Du kannst eine Bildunterschrift vor dem Weiterleiten entfernen.“ User des Messengers können dabei jetzt selbst entscheiden, ob die Unterschrift eines Bildes oder Videos übermittelt werden soll. Standardmäßig werden die Unterschriften aber nun stets mit angehängt.

Eine neue Warnmeldung wird angezeigt, wenn User eine beliebte Whatsapp-Funktion benutzen. (Symbolbild) © NurPhoto/imago-images

Wer das nicht möchte, weil der Text aus dem Originalchat etwa nicht für ein drittes Augenpaar bestimmt ist, kann das ganz einfach ändern. Nachdem man den Whatsapp-Kontakt herausgesucht hat, der den Inhalt bekommen soll, erscheint – wie gewohnt – eine Vorschau. Neben dem Bild erscheint nun ein kleines Textfeld, das die Unterschrift zitiert. In der rechten oberen Ecke ist ein kleines blaues X – per Klick wird die Unterschrift aus dem originalen Chat entfernt. Et voilà! (Patryk Kubocz)