Leberkäs-Kombination empört das Netz - „Dieses Verbrechen muss verhindert werden“

Von: Romina Kunze

Teilen

Über Senf oder Ketchup auf der Leberkäs-Semmel scheiden sich schon heftig die Geister. Eine Kombination aus Wien empört nun allerdings zahlreiche Leberkäs-Fans.

München – Gutes Essen kommt nicht aus der Mode. Ob Burger, Schnitzel oder Pizza – die kulinarischen Dauerbrenner gehen immer. Und dennoch versuchen sich viele Gastronomen an teils abenteuerlichen Food-Crossover und innovativen Rezepten, von denen nicht alle begeistert sind. Vor allem in Italien versteht man beim landestypischen Essen wenig Spaß, doch auch für die bayerische Küche gibt es ungeschriebene Gesetze.

Und die sollte man tunlichst befolgen, möchte man sich nicht den Zorn einiger Genießer zuziehen. Besonders was die Leberkäs-Semmel – mancherorts auch Weck – angeht, können Fans geradezu pedantisch sein. Süßer Senf auf der Leberkäs-Semmel? Geht gar nicht! Selbst bei Ketchup rümpfen viele schon die Nase. Da erscheint die Neuinterpretation des Fleischtheken-Klassikers eines Wiener Imbisses gewagt.

Wiener „Leberkäs des Hauses“: Geniale Kombination oder kulinarisches Verbrechen?

In der Feinkost-Metzgerei „Tasty Retro“ im Wiener Stadtzentrum hat man sich auf das typisch bayerisch-österreichische Gericht spezialisiert. Der Leberkäs des Hauses: Heißer Käse-Leberkäs mit scharfem Senf. So weit, so unauffällig. Zwiebeln, Ketchup und – Achtung – Currypulver on top lassen den traditionellen Snack allerdings äußerst originell erscheinen, die Semmel gibts als Beilage. Geniale Kombination aus Leberkäs und Currywurst oder kulinarisches Kapitalverbrechen?

Geht es nach Meinung so mancher eingefleischter Leberkäs-Fans eher Letzteres. In der Facebook-Gruppe „Wo gibt es gute LKW (Leberkäsweckle/-brötchen) in Deutschland“ tauschen sich Freunde des pflegten Fleischkäses über ihre Erfahrungen aus und geben Empfehlungen sowie Bewertungen ab. Unter den Mitgliedern trifft die Wiener-Kreation auf wenig Zuspruch. Mit den sicherlich nicht ganz ernst gemeinten Worten „Dieses Verbrechen muss verhindert werden“ teilt ein Nutzer das Video in der Facebook-Gruppe, in dem die Leberkäs-Innovation vorgestellt wird.

Die Community pflichtet bei. Während sich ein Nutzer von der Leberkäs-Variante „provoziert“ fühlt, stellt ein anderer noch einmal klar, dass es sich dabei um eine „verbotene Soße“ handelt. Unter dem Original-Beitrag der Wiener-Feinkost-Metzgerei auf Instagram sind Nutzer geteilter Meinung: „Wien ist eben anders“, quittiert ein User nur trocken, andere sind sich sicher, dass die Kreation „der Renner“ werde.

Team „Tradionelles LKW“ oder „Experimentierfreudig?“ - Facebook-Mitglieder geben klare Antwort

Die „Leberkäs-Currywurst“ ist übrigens nicht die einzige Crossover-Kreation der Wiener Feinkost-Metzgerei. Unter dem Kofferwort „Lebab“ hat die Fleischerei auch den Leberkäs-Kebab ins Leben gerufen; und damit zwei beliebte Imbiss-Mahlzeiten kombiniert. Frisches Dönerbrot und Dönersauce mit knackigem Salat treffen dabei laut Homepage des Unternehmens auf eine Scheibe heißem Leberkäse. „So geht Leberkäse in der heutigen Zeit.“

Und der Wiener Gaumen scheint wohl experimentierfreudiger als hierzulande – geht man nach Google Rezensionen, kommen die Leberkäs-Kreationen gut an. Über 5000 Follower bei Instagram sprechen auch dafür, den Geschmack vieler getroffen zu haben. Stellt sich nun die Frage: Team „Traditionell“ oder „Gerne auch was Neues“? Würden Sie den „Leberkäs des Hauses“ probieren? Mit Tradition hat folgendes LKW dagegen wenig zu tun; trotz weihnachtlichem Flair. (rku)