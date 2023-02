Milch in der Kühlschranktür? Warum das kein guter Ort ist

Nach dem Einkauf werden Lebensmittel meist nach Platz im Kühlschrank einsortiert. Doch die falsche Aufbewahrungs-Art kann unerwünschte Folgen haben.

Kassel – Man kennt ja bereits die Regel, dass manche Lebensmittel nicht mit bestimmten anderen gelagert werden sollten. Aber auch der Lagerort im Kühlschrank selbst sollte beim Einsortieren des nächsten Einkaufs beachtet werden. Milch zum Beispiel werden die meisten vermutlich in der Kühlschranktür lagern. Doch das ist ein Fehler, wie hna.de berichtet.

Im Kühlschrank sollte laut Angaben der Verbraucherzentrale allgemein eine Grundtemperatur von sieben Grad Celsius herrschen. Allerdings sind die Temperaturen im Kühlschrank, je nach Fach, oft unterschiedlich. Daher sollten Lebensmittel wie Fisch, Fleisch, Marmelade oder Käse auch spezifisch einsortiert werden. Aus diesem Grund ist auch die Lagerung von Milch in der Kühlschranktür kein empfehlenswerter Platz.

Zwecks längerer Haltbarkeit sollten Lebensmittel am richtigen Platz im Kühlschrank einsortiert werden. (Symbolbild) © IMAGO /photothek

Milch in der Kühlschranktür sollte schnell verbraucht werden

Laut der Stiftung Warentest sollten empfindliche Produkte wie roher Fisch oder rohes Fleisch am besten im Kaltlagerfach gelagert werden. Mit einer Temperatur von etwa null Grad ist dieses am besten für leicht verderbliche Produkte geeignet. Verfügt der Kühlschrank über kein Kaltlagerfach, sollte rohes Fisch oder Fleisch auf der unteren Glasablage aufbewahrt werden. Dort fühlen sich auch fleischlose Alternativen wie veganes Hack oder vegane Burger-Patties am wohlsten. Eine Etage höher herrschen dann schon Temperaturen von vier bis sechs Grad. In dieser Etage ist Wurstaufschnitt am besten aufgehoben.

Milchprodukte wie Käse, Quark, aber auch pflanzlicher Joghurt kommen in die mittlere Kühlschrank-Zone. Besonders Käse, der bei unter vier Grad Aromen verlieren kann, findet hier bei fünf bis sieben Grad optimale Temperaturen zur Aufbewahrung. Aber auch Milch selbst sollte für die längerfristige Aufbewahrung hier gelagert werden. Wird Milch hingegen schnell verbraucht, kann diese aber auch ebenso wie Ketchup, Mayonnaise oder Senf in der Kühlschranktür aufbewahrt werden.

Untere Glasablage: Leicht verderbliches wie rohes Fleisch / Fisch

Leicht verderbliches wie rohes Fleisch / Fisch Zweite Etage: Aufschnitt

Aufschnitt Kühlschrankmitte: Milch und Joghurt

Milch und Joghurt Oberer Bereich: Eier, Butter, und Süßes mit viel Zucker, Fett, Säure

Eier, Butter, und Süßes mit viel Zucker, Fett, Säure Kühlschranktür: Pflanzenmilch und Säfte

Pflanzenmilch und Säfte Quelle: Stiftung Warentest

Pflanzenmilch und Säfte werden am besten in der Kühlschranktür gelagert

Pflanzenmilch und Säfte können auch bei gemäßigteren Temperaturen im Kühlschrank aufbewahrt werden. Die Butter erobert in der Kühlschranktür das obere Fach. Dort bleibt ihre Streichfähigkeit am besten erhalten. Salat und Gemüse sollten getrennt von den anderen Lebensmitteln im Gemüsefach gelagert werden. Ansonsten könnten Keime anhaftender Erdkrümel auf andere Lebensmittel übergehen. In Plastik verpackter Salat sollte aus seiner Verpackung geholt und in ein feuchtes Küchentuch eingeschlagen werden, damit dieser länger frisch bleibt.

Süßes mit viel Fett, Zucker oder Säure ist ebenfalls nicht empfindlich und kann im obersten Fach des Kühlschrankes aufbewahrt werden. Dazu zählen Marmelade, Soßen oder Margarine. Auch Eier oder ungeöffnete Lebensmittel sind hier am besten aufgehoben.

Andere sind wiederum echte Sensibelchen in Sachen Kälte und haben im Kühlschrank nichts verloren. Tomaten und Gurken beispielsweise bekommen leicht Frostschäden. Brot wird bei der Aufbewahrung im Kühlschrank schneller hart. Kartoffeln können im Kühlschrank schnell süßlich schmecken und werden ebenso wie helle Zwiebeln und Möhren am besten trocken und dunkel in der Speisekammer aufbewahrt, Obst sollte generell draußen gelagert werden, damit es nachreifen kann. Wenn der Kühlschrank mal wieder zu voll wird, helfen diese Tricks, um wieder für mehr Platz zu sorgen. (Niklas Müller)