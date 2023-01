Nach Rekord-Jahr 2022: Milchpreise könnten jetzt sinken

Von: Stella Henrich

Gemüse, Obst, Milchprodukte sind beim Einkaufen für die Verbraucher deutlich teurer geworden. Nun macht der Milchverband Hoffnung. Die Erzeugerpreise für Milchprodukte geben offenbar leicht nach.

München ‒ Milch könnte bald schon wieder billiger werden. Der Milchindustrie-Verband (MIV) geht davon aus, dass die Erzeugerpreise, welche die Bauern für ihre Lieferungen an die Molkereien Ende letzten Jahres bekommen haben, nicht auf dem hohen Niveau von 60 Cent pro Kilo bleiben werden. Das teilt der Verband jetzt auf der Grünen Woche in Berlin mit. „Wir blicken auf einen sehr volatilen Milchmarkt im Jahr 2022 zurück. Verbraucherpreise und Rohmilchpreise für die Erzeuger erreichten ein Rekordniveau“, beschreibt Verbands-Präsident Peter Stahl zusammenfassend die schwierige Lage der Branche.

Wir hoffen, dass mit Abflauen der Krisensituation der Biomarkt zurückkommt.

Aufgrund hoher Preise haben die Verbraucher zuletzt seltener zu Milchprodukte in den Supermärkten von Rewe und Edeka gegriffen. Das Dilemma an diesem Trend: Zwar haben die Bauern mehr Milch geliefert, die Nachfrage der Verbraucher ging aber gleichzeitig zurück. Dieses Ungleichgewicht beflügelte den Milchpreis abermals. Das Nachsehen hatten nicht nur viele Bio-Bauern, wie das Beispiel von Discounter Aldi verdeutlicht. Sondern auch die Kunden zahlten drauf. Denn was die Verbraucher im Einzelhandel für Milch, Butter, Käse und andere Milchprodukte zahlen, hängt nicht allein von den Erzeugerpreisen ab, sondern auch von der Preiskalkulation vieler Supermarktketten. Mit der Folge, dass letztendlich die Bio-Bauern nicht mehr ihre gesamte Biomilch vermarkten konnten, da sich der Preisabstand von Biomilch im Vergleich zu konventioneller Milch in 2022 stark verringert hatte. Branchenkenner klagten deshalb: „Der Milchmarkt steht Kopf“.

Entwicklung der Preise auf dem Milchmarkt Für das abgelaufene Kalenderjahr 2022 rechnet die ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH mit einem vorläufigen Milchpreis von 53 Cent/kg Rohmilch (4,0 Prozent Fett, 3,4 Prozent Eiweiß). Damit wird der Milchpreis rund 46 Prozent über dem Jahr 2021 liegen. Das vergangene Jahr endete mit Milchgeldzahlungen, die vielfach bei über 60 Cent/kg Rohmilch lagen. Der Kieler Rohstoffwert als Indikator für die Preisentwicklung auf dem Milchmarkt sank hingegen im Dezember auf knapp 48 Cent/kg, weitere Preisanstiege beim Erzeugerpreis zeichneten sich daher nicht ab. Quelle: Milchindustrie-Verband MIV am 24. Januar 2023

Milchpreise könnten wieder sinken: Erzeugerpreissteigerungen zeichnen sich für 2023 nicht ab - Verbraucher könnten profitieren

Offenbar will man in Branchenkreisen von der Entwicklung in 2022 lernen. Die Milchpreisentwicklung für das Jahr 2023 werde dem Markt – und damit Angebot und Nachfrage – folgen, lautet die aktuelle Verbandsprognose. Der Milchpreis befinde sich derzeit auf einem historisch hohen Niveau. Er werde aber aller Voraussicht nach in Summe nicht mehr das Ergebnis vom Vorjahr bei über 60 Cent pro Kilogramm Rohmilch erreichen. Der Kieler Rohstoffwert als Indikator für die Marktentwicklung sank im Dezember bereits auf knapp 48 Cent pro Kilogramm. Weitere Preisanstiege beim Erzeugerpreis zeichneten sich nicht ab.

Die Verbraucher könnten also von dieser Entwicklung profitieren. Doch klar ist auch, die Preise für Milch, Käse, Butter sowie andere Milchprodukte hängen nicht nur von den Erzeugerpreisen ab. Auch die extremen Energiekosten, Kosten für Dünger und Futtermittel und die Entwicklung von Lohnkosten fließen mit in die Kalkulation ein. Und nicht zuletzt bestimmen die Supermärkte und Discounter den Verkaufspreis noch immer selbst.

In Milchland Nummer Eins, Bayern, werden überschüssige Milchmengen jetzt sogar bis nach China exportiert, berichtet der BR. Dabei sollten Versorgungssicherheit und eine Stärkung der nationalen Erzeugung von Lebensmitteln gerade in schwierigen Zeiten im Fokus von Politik und Gesellschaft stehen, beklagt der MIV. „Die Milcherzeuger und Molkereien haben im Jahr 2022 gezeigt, dass man sich hierbei auf sie verlassen kann“, so Verbands-Präsident Peter Stahl. Für die Verbesserung von Milchlieferbeziehungen hierzulande ist auf der Grünen Woche allerdings keine Diskussion geplant, um die Branche krisenfester künftig aufzustellen. Das heutige Zukunftsforum beschäftigt sich hingegen mit einem anderen wichtigen Thema -Land.Kann.Klima.

