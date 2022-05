Öko-Test: Vernichtendes Urteil für Olivenöle von Aldi, Lidl und Rewe

Das Verbrauchermagazin Öko-Test hat 19 Olivenöle unter die Lupe genommen. Nur eines schneidet mit „sehr gut“ ab. Zwei erhalten die Note „befriedigend“. 16 Produkte bestehen den Test nicht.

München - Wegen seines Anteils an ungesättigten Fettsäuren gilt Olivenöl als besonders gesund. Es findet sich inzwischen in jeder Küche wieder. Der aktuelle Test von Öko-Test könnte dem Image des Produkts allerdings schaden. So hat Öko-Test 19 Olivenöle der eigentlich qualitätsversprechenden Güteklasse „native extra“ getestet. Das ernüchternde Ergebnis des Verbrauchermagazins. Bis auf eines der Öle waren alle anderen mit Mineralöl verunreinigt.

Der Testsieger wies laut Öko-Test keines der Mineralölrückstände auf. Das Bio-Olivenöl Kreta native-extra von Rapunzel. Der Testsieger kostet allerdings rund 25 Euro den Liter. Zwei weitere kommen mit der Note „befriedigend“ davon, während 16 von 19 Ölen mit einer Preisspanne von 5,19 bis 23.98 Euro pro Liter beim Test des Verbrauchermagazins durchfallen. Sie erhalten die Bewertung „mangelhaft“ und „ungenügend“.

​ Folgende Öle erreichen die Note „mangelhaft“ und „ungenügend“ von Öko-Test:

Vegola Natives Olivenöl Extra von Netto

Gut Bio Natives Olivenöl Extra von Aldi

Beste Wahl Italienisches Natives Olivenöl Extra von Rewe

Primadonna Natives Olivenöl Extra Original von Lidl

Natives Olivenöl Extra D.O.P. Terra di Bari von Edeka

Ener Bio Spanisches Natives Olivenöl Extra von Rossmann

Italienisches Olivenöl Nativ extra von Dennree

Natives Olivenöl Extra von Alnatura (bereits aus dem Verkauf genommen)

Natives Olivenöl Extra von Penny

Bio Natives Olivenöl Extra von dm

K-Classic Natives Olivenöl Extra von Kaufland

Olivenöle im Test: Neben Mineralöl auch ranziger Geschmack

Dabei ist nicht nur die Mineralölbelastung ein Problem, sondern auch die geschmackliche Qualität der Öle. Eines schmeckt sogar „ranzig“ und dürften laut Öko-Test nicht als „nativ extra“ beworben werden. Zwei der drei dieser Öle sind Bio-Produkte.

Oliven-Lampantöl ist nicht für die Vermarktung im Einzelhandel bestimmt. Es wird raffiniert und für industrielle Zwecke verwendet.“

Inzwischen wurde sogar eines der getesteten Öle vom Markt genommen, teilt Öko-Test auf seiner Internetseite mit. Die Begründung: Das Olivenöl von Alnatura gilt als „lampant“. Lampantöl darf in Deutschland nicht als Speiseöl verkauft werden. Die Europäische Kommission schreibt dazu: „Oliven-Lampantöl ist nicht für die Vermarktung im Einzelhandel bestimmt. Es wird raffiniert und für industrielle Zwecke verwendet.“ Beim Lampantöl handele es sich um ein „natives Olivenöl von geringerer Qualität“ mit „erheblichen sensorischen Mängeln“.

Olivenöl im Test: 18 getestete Öle weisen Mineralölbestandteile auf

​Insgesamt 18 der getesteten Olivenöle weisen Mineralölbestandteile auf. Mineralöl kann über Schmieröle von Produktions- und Erntemaschinen in die Lebensmittel gelangen. Einige der Stoffe können potenziell krebserregend sein. Öko-Test fand in sieben getesteten Olivenölen den besonders bedenklichen Kohlenwasserstoff MOAH (Aromatische Mineralöl-Kohlenwasserstoffe), und MOSH (gesättigte Mineralöl-Kohlenwasserstoffe) in sogar fast jedem der getesteten Öle.

MOSH reichern sich im Körper an – bisher sei noch völlig unklar, was das für die menschliche Gesundheit bedeutet. „Aus vorbeugendem Verbraucherschutz sind wir der Meinung, dass MOSH nichts in Lebensmitteln zu suchen haben“, zieht Öko-Test Bilanz.

Auch die Stiftung Warentest hat in den vergangenen zwei Jahren Olivenöle getestet. Sie kommt zu dem Urteil, dass die Qualität von Olivenölen in den letzten Jahren insgesamt besser geworden sei. So gab es 2021 laut Stiftung Warentest insgesamt 15 gute und nur zwei mangelhafte Ergebnisse, hingegen erhielten im Jahr 2020 zwei Öle die Note „mangelhaft“ und immerhin neun die Bewertung „gut“.