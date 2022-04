Olivenöl im Öko-Test: Fast alle Produkte mit Mineralöl belastet - und daher „mangelhaft“ oder „ungenügend“

Von: Magdalena von Zumbusch

Statt sich im Supermarkt mit Mühe Öl zu erkämpfen, sollte man nach diesem Testergebnis besser auf andere Fette ausweichen. Fast kein Olivenöl besteht die Prüfung durch Öko-Test.

Frankfurt - Nach dem neuesten Test von Olivenölen berichtet Öko-Test von einem extrem schlechten Ergebnis. Fast alle Produkte bestanden den Test nicht einmal. Lesen Sie hier, warum Sie beim Kauf von Olivenöl zurückhaltend sein sollten.

„Ökotest“: Nicht nur „Öko“-Produkte im Test

Das in Frankfurt ansässige Verbrauchermagazin Öko-Test prüft ähnlich wie die Stiftung Warentest, die ebenfalls vor nicht allzu langem ihre Ergebnisse zu Olivenölen veröffentlicht hat, regelmäßig Produkte auf ihre Qualität. Das „Öko“ im Namen bedeutet dabei nicht, dass nur Produkte mit dem Zertifikat „biologisch“ hergestellt getestet werden, sondern dass bei der Prüfung der Produkte neben herkömmlichen Qualitätsmerkmalen auch Aspekte des Gesundheits- und Umweltschutzes geprüft werden, berichtet Öko-Test auf seiner Website.

Testergebnis für Olivenöle in der Mai 2022-Ausgabe von Öko-Test besprochen

In der Mai-Ausgabe wird über den neuesten Test von Olivenölen berichtet. Fast alle der 19 getesteten Produkte hätten den Test nicht einmal bestanden, seien also mit „mangelhaft“ oder sogar „ungenügend“ bewertet worden. Nur ein einziges Produkt habe bestanden - und dafür gleich mit „sehr gut“ abgeschnitten. Ein Öl im Test habe sogar den gesetzlichen Kriterien für Olivenöl nicht genügt- für die meisten Produktkategorien sind die gesetzlichen Qualitätskriterien weniger streng als die der unabhängigen Prüfer. Das Produkt dürfte in dieser Form in Deutschland also gar nicht verkauft werden.

Über die zwei Hauptkritikpunkte berichtet Öko-Test auf seiner Website: Man habe wie schon im letzten Test 2019 eine - teils extrem hohe - Belastung mit Mineralöl bei fast allen Produkten festgestellt. Mineralöl gelange vor allem über Schmieröle in die Produkte, erklärt Öko-Test. Mit Schmierölen kämen die Oliven schon während der Ernte in Kontakt – über Erntemaschinen, die die Oliven vom Baum rütteln, oder über Kettensägen, mit denen die Olivenbäume während der Ernte zurückgeschnitten werden.

Auch während der Produktion kämen die Oliven mit Maschinen und Förderbändern – und somit auch mit Schmierölen – in Kontakt. Unter Mineralöl verstehe man eine große Gruppe verschiedener Stoffe. Besonders bedenklich seien aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH), von denen einige krebserregend seien. In gut einem Drittel der Produkte fand das beauftragte Labor diese Stoffe.

Neben MOAH kritisiert Öko-Test die gesättigten Kohlenwasserstoffe MOSH/MOSH-Analoge. Fast jedes Öl ist - wenn auch unterschiedlich stark - mit diesen gesättigten Kohlenwasserstoffen verunreinigt. Diese Stoffe würden sich im Körper ansammeln und die gesundheitlichen Effekte seien bisher noch wenig erforscht. Außerdem waren in einigen Olivenölen im Test Spuren des Pestizids Deltamethrin nachweisbar. Die Verwendung dieses Spritzmittels im Anbau gefährde Bienen und generell die Artenvielfalt, so Öko-Test.

Schlechtes Geschmacksurteil: Öko-Test spricht von „ranzig“, „stichig“ und „schlammig“

Der zweite Kritikpunkt war der Geruch und/oder Geschmack, der in manchen Fällen so weit von dem Idealzustand entfernt gewesen sei, dass die Öle nicht mehr in die angegebene Qualitätsklasse „nativ extra“ gehört hätten, allenfalls noch die Qualitätsklasse „nativ“ erfüllt hätten, so Öko-Test.

Die Geschmäcker seien von den Lavor-Experten als „ranzig“, „stichig“ oder „schlammig“ beschrieben worden - das hört sich allerdings nicht sehr angenehm an. Ein ranziger Fehleindruck sei meistens auf Fehler bei der Lagerung zurückzuführen, ein „stichiger“ oder „schlammiger“ Eindruck gehe häufig auf schlechte Erntebedingungen oder mangelnde Reinigung der Maschinen zurück.

Das Magazin Öko-Test rät, jedenfalls zum Anbraten lieber auf günstige raffinierte Öle zurückzugreifen, die sich für starkes Erhitzen sowieso besser eignen. Das vollständige Testergebnis kann auf der Website von ÖkoTest kostenpflichtig erworben werden.

