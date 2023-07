Mit dem Auto in den Urlaub: Weshalb Sie die „grüne Karte“ nicht vergessen sollten

Von: Carolin Gehrmann

Eine Urlaubsreise mit dem eigenen Auto verspricht viel Spaß. Damit der Roadtrip auch im Falle eines Unfalls nicht zu abenteuerlich endet, sollte man einen Kfz-Versicherungsnachweis dabei haben.

München – Mit dem eigenen Auto in den Urlaub zu fahren, ist für viele eine attraktive Option: Die ganze Familie ins Fahrzeug gepackt, dazu noch Campingausrüstung, aufblasbare Badeinsel und Klapptisch fürs Frühstück. Los geht‘s! Ein Roadtrip ins benachbarte Ausland verspricht Spaß. Mal gemächlich drauflosfahren und einfach Halt machen, wo es schön ist. An die Kfz-Versicherung sollte man bei aller Abenteuerlust aber trotzdem denken.

Denn wenn es im Ausland zu einem Unfall kommt, dann muss das ebenfalls ordnungsgemäß geklärt werden. Wie ist der Versicherungsschutz bei Reisen mit dem Auto ins Ausland aber geregelt? Deckt die normale Kfz-Versicherung meine Urlaubsreise nach Italien, zum Beispiel an die beliebte Amalfiküste, oder nach Dänemark ab? Und wo brauche ich den sogenannten „Grünen Schein?“

Wie der Kfz-Versicherungsschutz bei Urlaub mit dem Auto in Europa geregelt ist

Wer mit dem Auto oder E-Auto verreist und dabei in Europa bleibt, hat in der Regel mit der regulären Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz. Das schließt sowohl Europa im geografischen Sinn ein als auch die außereuropäischen Gebiete, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören, zum Beispiel die Kanarischen Inseln, wie der Verbraucherzentrale Bundesverband auf seiner Webseite erklärt.

Hier ist der Versicherungsschutz über das sogenannte Kennzeichenabkommen geregelt. Das heißt: Ein gültiges amtliches Kfz-Kennzeichen gilt als Nachweis über die bestehende Versicherung des Fahrzeugs.

Urlaub mit dem Auto – Das Kennzeichenabkommen hat die Grüne Karte in vielen Ländern ersetzt

In diesen Ländern benötigt man deshalb keine „Grüne Karte“:

alle Länder der Europäischen Union

Island

Norwegen

Liechtenstein

Andorra

Bosnien-Herzegowina

Großbritannien

Monaco

Montenegro

San Marino

Serbien

Schweiz

Quelle: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)

Die Grüne Karte sollte man in vielen Ländern beim Urlaub mit dem Auto trotzdem bei sich haben

In vielen dieser Länder ist es aber empfehlenswert, die Grüne Karte trotzdem bei sich zu haben, da die Abwicklung im Falle eines Unfalls dadurch erleichtert wird. Die örtliche Polizei kann die Details zum Unfall und den beteiligten Personen besser aufnehmen, da auf der Karte alle wichtigen Informationen zu finden sind und der Versicherungsschutz des Fahrzeugs eindeutig nachgewiesen ist. Auch lohnt sich ein Blick auf die lokalen Verkehrsregeln, in Italien beispielsweise wurden sie kürzlich nämlich drastisch verschärft.

Wo die Grüne Karte oder eine zusätzliche Versicherung Pflicht ist, wenn man mit dem Auto Urlaub macht

In einige Staaten darf man grundsätzlich nur mit dem eigenen Fahrzeug einreisen, wenn man an der Grenze die Grüne Karte mit dem bestehenden Versicherungsschutz nachweisen kann. Vor allem in einigen osteuropäischen Ländern ist die Karte Pflicht. Das sind laut GDV:

Albanien

Aserbaidschan

Iran

Marokko

Moldau

Nordmazedonien

Tunesien

Türkei

Ukraine

Grundsätzlich sollte man sich die Grüne Karte vorher genau anschauen. Denn oft sind einige Länderkürzel darauf durchgestrichen. Das bedeutet dann, dass der Schutz der Kfz-Versicherung in diesen Ländern nicht gilt. In diesem Fall muss der Fahrzeughalter dann bei Grenzübertritt eine sogenannte Grenzversicherung für das Auto abschließen.

Woher bekomme ich die Grüne Karte und wie viel kostet sie?

Die Grüne Karte ist kostenlos. Sie kann vor dem Urlaub ganz einfach bei der eigenen Versicherung beantragt werden, die diese dann ausstellt und per Post oder E-Mail an den Versicherungshalter schickt. Bei einigen Versicherungen steht die Karte auch als Download im Online-Account zur Verfügung.

Die „Grüne Karte“ ist in einigen Ländern ein wichtiger Nachweis über den Kfz-Versicherungsschutz. © Panthermedia/IMAGO

Früher war die Karte nur gültig, wenn das Papier grün war. Seit 2021 kann man sie auch ganz bequem zu Hause auf weißem Papier ausdrucken. Autofahrer können sich das Dokument vor dem Urlaub also ganz einfach per Mail schicken lassen. Die Mail mit dem digitalen Dokument im Anhang allein reicht jedoch nicht aus. Die Karte muss im Ernstfall als Ausdruck auf Papier vorgelegt werden.

So lange ist die Grüne Karte als Nachweis über die Kfz-Versicherung gültig

In der Regel ist die Grüne Versicherungskarte drei Jahre gültig. Das Ablaufdatum ist normalerweise auf der Karte vermerkt. Bei manchen Versicherungen ist der Nachweis über den Kfz-Versicherungsschutz im Ausland auch länger gültig, zum Beispiel fünf Jahre. Auch darauf sollte man vor der Abreise noch einmal schauen – damit die Karte nicht möglicherweise mitten im Urlaub ungültig wird.