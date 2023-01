Ausfüllhilfe für die Grundsteuer: So schaffen Verbraucher die Steuererklärung noch rechtzeitig

Von: Yannick Hanke

Am 31. Januar 2023 endet die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung. Millionen Menschen in Deutschland müssen sich ranhalten. Eine Ausfüllhilfe kommt da gelegen.

Berlin – Die Zeit drängt: Wer die Grundsteuererklärung bislang vor sich her geschoben hat, der muss sich nun sputen. Denn die Frist zur Abgabe der Grundsteuer endet am Dienstag, 31. Januar 2023. Bei der Abgabe mit dem Steuer-Programm Elster kann aber auf Unterstützung in Form einer Ausfüllhilfe zurückgegriffen werden. Was genau es damit auf sich hat.

Grundsteuererklärung bis zum 31. Januar 2023 abgeben: Ausfüllhilfe unterstützt Verbraucher beim Bearbeiten

Eine erfreuliche Nachricht für alle Verbraucher in Deutschland, die von der Grundsteuererklärung betroffen sind: Hierfür muss kein Geld ausgegeben werden. Denn mit Elster ist das Bearbeiten der Unterlagen für die Grundsteuererklärung komplett kostenlos möglich. Ein Zuckerschlecken wird es aber dennoch nicht für jeden Betroffenen. Schließlich wird bei solchen Steuer-Angelegenheiten oftmals eine völlig neue Welt betreten.

Millionen Verbraucher in Deutschland müssen ihre Grundsteuererklärung bis zum 31. Januar 2023 abgegeben haben. Unterstützung gibt es in Form einer Ausfüllhilfe. © Steinach/imago

Die Experten vom Geld-Ratgeber Finanztip haben glücklicherweise eine Ausfüllhilfe erstellt, mit der Sie kostenfrei via Elster Ihre Grundsteuer-Erklärung erledigen können. Das Besondere an dieser Klickanleitung ist, dass alle Bundesländer berücksichtigt werden. Schließlich ist die Grundsteuer in den 16 Ländern auch unterschiedlich geregelt.

Ausfüllhilfe zur Grundsteuererklärung umfasst 75 Seiten – und ist nach Bundesländern gegliedert

Bei dieser Ausfüllhilfe im Kontext der Grundsteuererklärung handelt es sich um ein 75 Seiten umfassendes PDF-Dokument. Wer sich für den Finanztip-Newsletter anmeldet, erhält diese Ausfüllhilfe gratis. Hierfür muss nur auf „Zur Ausfüllhilfe“ geklickt und im nächsten Schritt die jeweilige Mailadresse angegeben werden. Zum Schluss klicken Sie auf den Bestätigungs-Link in der daraufhin versendeten E-Mail. Schon liegt die Ausfüllhilfe vor.

Der Inhalt dieser Hilfe für die Grundsteuererklärung ist dabei nach Bundesländern gegliedert. Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen sind mit eigenen Modellen auch eigens aufgeführt. Die verbleibenden Bundesländer gehen nach dem Bundesmodell vor.

Ausfüllhilfe liefert detaillierte Klickanleitung bis zu Prüfung und Versand der Grundsteuererklärung mit Elster mit

Ganz simpel kann sich das Bundesland herausgesucht werden, in dem das betroffene Grundstück für die Grundsteuererklärung liegt. Eine schnelle Anleitung begrüßt Sie und erklärt die wichtigsten Schritte, die zu befolgen sind. Doch hilft die Ausfüllhilfe nicht nur beim Abarbeiten der Dokumente auf Elster, sondern auch beim Zusammentragen der nötigen Daten.

Eine detaillierte Klickanleitung bis zu Prüfung und Versand der Grundsteuererklärung gibt es für Elster selbst. Und: Wenn bei Details weitergehende Fragen entstehen sollten, liefert die Ausfüllhilfe zusätzliche Kontaktmöglichkeiten. Auf diesem Wege sollte die Frist bis zum 31. Januar kein Problem darstellen – und die Grundsteuererklärung frei von Ärger und hohen Geldstrafen am Wochenende entspannt erledigt werden.