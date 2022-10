Mit einfachem Taschenlampen-Trick beim Kühlschrank Strom sparen

Teilen

Wer beim Kühlschrank Strom sparen will, kann dies mit einem einfachen Trick tun. © Michael Gstettenbauer/Imago

Jeder will Strom sparen. Weil er in der Energiekrise besonders teuer ist. Kühlschränke fressen viel Strom. Die Kosten lassen sich hier einfach reduzieren.

Hamburg – Verbraucher in Deutschland sehen sich hohen Strom- und Gaspreisen ausgesetzt. Die Auswirkungen der Energiekrise sind enorm. Dabei wird insbesondere in der Küche und dem Kühlschrank viel Strom verbraucht

Wie Verbraucher mit einem einfachen Trick beim Kühlschrank Strom sparen können, verrät 24hamburg.de

Der Taschenlampen-Trick beim Kühlschrank ist allerdings nicht der einzige Trick, mit dem es Verbrauchern in Zeiten der Energie- und Gaskrise gelingt, zu sparen. Auch mit einem Trick, der die Fenster eines Hauses oder einer Wohnung betrifft, lassen sich für Verbraucher viele Euros sparen. Abseits des Geldsparens beschäftigt die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland auch noch ein weiteres Thema: Die Nosferatu-Spinne breitet sich immer weiter in der Republik auch. Auch dafür, wie man sich bei einer Begegnung mit der giftigen Spinne verhält, gibt‘s Empfehlungen, die am besten jeder kennen sollte.