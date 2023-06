Warnung vor der China-App: Viele Fallen beim Schnäppchen-Shopping mit Temu

Von: Jörg Heinrich

Die neue Einkaufs-App aus China ködert mit sagenhaften Rabatten, hält aber viele Versprechen schlicht nicht ein. (Symbolbild) © Imago

Die chinesische Shopping-App Temu lockt mit traumhaften Rabatten. Doch wer hier auf die großen Schnäppchen hofft, sollte sehr vorsichtig sein.

München – Halb Deutschland ist verrückt nach einer neuen Shopping-App aus China. Temu ist aktuell die Nummer 1 der iPhone- und Android-Charts. Die Chinesen werben mit dem Motto „Shoppe wie ein Milliardär“ (übrigens falsch geschrieben als „Millardär“), mit Gratis-Versand und mit „bis zu 90 Prozent Rabatt“. Dabei muss man zum Einkaufen gar nicht reich sein. Denn Mode, Kosmetik oder Haushaltsartikel sind bei Temu (sprich: Tii-Muh) teils absurd billig. Doch der Schnäppchenrausch hat seine Schattenseiten.

Shopping-App Temu: Häufig kommen Einkäufe gar nicht an

Was bietet Temu? Die App mit dem kunterbunten Design versteht sich als Mix aus Amazon und dem chinesischen Billig-Modehändler Shein. Hier gibt es fünf Paar Socken für 44 Cent, einen Avocadoschneider für 53 Cent, eine Massagebürste für 87 Cent, eine Sonnenbrille für 2,69 Euro oder Musik-Ohrstöpsel à la AirPods für 4,40 Euro. Die Auswahl erinnert an Amazon, nur zu einem Bruchteil der Preise.

Glücksspiele innerhalb der App, Coupons oder Rabattmünzen setzen auf den Spieltrieb der Nutzer und sollen die Lust aufs Einkaufen fördern.

Shopping-App Temu: Bei Bestellungen ist Vorsicht angeraten

Warum sollte man beim Bestellen vorsichtig sein? Die erst im April vom chinesischen Konzern Pinduoduo in Deutschland gestartete Plattform verkauft nicht selbst Waren, sondern ist nur ein Marktplatz für selbstständige Händler. Wer Glück hat, bekommt wie bestellt seine Artikel, die mit langen Lieferzeiten meist direkt aus China geliefert werden. Doch wer an ein schwarzes Schaf gerät, kann Pech haben. Häufig kommen Einkäufe gar nicht an oder es werden Zollgebühren fällig, die nicht vereinbart waren.

Shopping-App Temu: Lieferzeiten oft „unterirdisch“

Wie urteilen die Kunden? Viele beklagen sich auf der Bewertungsplattform Trustpilot – ähnlich wie bei China-Konkurrent Ali Express – über „Ramsch“ und „unterirdische Lieferzeiten“. Bei Problemen ist es von Deutschland aus schwierig bis unmöglich, gegen einen chinesischen Anbieter vorzugehen. Ein Kundenservice ist bei Temu so gut wie nicht erreichbar – schon gar nicht auf Deutsch. Und das Zurückschicken ist teuer und aufwendig.

Worauf muss man achten? Wer die massenhaften Schnäppchen mal selbst testen will, sollte unbedingt die Bewertungen des jeweiligen Händlers akribisch genau lesen – wobei aber völlig unklar ist, wie vertrauenswürdig die dort vergebenen maximal fünf Sterne sind. Ganz wichtig ist es, keinesfalls vorab Geld zu überweisen. Hier sind PayPal oder Klarna mit Käuferschutz die bessere Wahl.

Shopping-App Temu: Vieles lässt sich nicht nachprüfen

Was spricht noch gegen Temu? In welcher Qualität die China-Ware in Deutschland ankommt, unter welchen Bedingungen sie produziert wird und wie schadstoffbelastet sie ist – das lässt sich beim Bestellen nicht prüfen. Viele der versprochenen Rabatte gibt es zudem erst, wenn man Codes an Freunde oder Bekannte weitergibt, die dann ebenfalls bestellen. Daher stammt auch das Kürzel der App Temu, das für „Team up, price down“ („Zusammen senken wir den Preis“) steht. Im Visier der Plattform sind vor allem junge Kundinnen und Kunden, die via TikTok Rabattcodes verteilen und erhalten.

Sorgen macht auch der Datenschutz: Das Sammeln von Informationen über den Nutzer lässt sich in der enorm neugierigen Temu-App gar nicht erst abstellen.