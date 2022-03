Modekette Primark schließt Filialen - erstmals auch in Deutschland

Von: Christina Denk

Die Corona-Pandemie hat den stationären Handel schwer getroffen. Primark wird zwei Filialen aufgrund kommerzieller Einbußen schließen.

Berlin - Schließung statt Neueröffnung: Seit 2009 erweitert Primark seine Präsenz in immer mehr deutschen Großstädten. Berlin, Köln, München oder Hamburg - überall dort ist die Billig-Modekette vertreten. 32 Filialen gibt es mittlerweile hierzulande. Erstmals will Primark nun Filialen in Deutschland schließen.

Primark schließt zwei Filialen in Berlin und Hessen: „Kommerziell nicht mehr attraktiv“

Betroffen von der Schließung sind zwei Geschäfte in Berlin und Hessen. Das teilte der Konzern gegenüber TextilWirtschaft.de mit. „Primark plant, die Mietverträge der Primark-Filialen in Weiterstadt und Berlin Schlossstraße ab dem 31. Januar 2023 und dem 30. April 2023 nicht zu verlängern“, heißt es dort. „Dies beruht auf routinemäßigen Standortüberprüfungen, die ergaben, dass beide Standorte für Primark kommerziell nicht mehr attraktiv sind.“

Die Mitarbeiter der betroffenen Filialen seien persönlich über den Schritt informiert worden.

Primark schließt unter anderem seine Filiale in der Schlossstraße in Berlin. Sie war die erste Filiale in der Hauptstadt, hier auf einem Bild aus dem Jahr 2015. (Archivbild) © STPP/Imago

Primark startet neuen Online-Handel: Keine Alternative zu den Filialen

Primark plant Ende März eine neue Website für seine Filialen in Großbritannien zu starten. Alle anderen Länder sollen im Herbst folgen. Das werde den Kunden neue Echtzeitdaten zur Verfügbarkeit von Produkten liefern, so John Bason, Finanzdirektor zu Reuters.

Eine Alternative zum stationären Handel? Wohl nicht bei Primark. „Wenn es für uns eine E-Commerce-Möglichkeit gäbe, dann wahrscheinlich eher im Bereich Click-and-Collect“, so Bason. Produkte nach Hause zu liefern, sei bei Primarks niedrigen Preisen nicht lohnenswert für das Unternehmen.

Stationärer Handel in der Corona-Pandemie: Pimkie, Douglas und Kaufhof schließen Filialen

Die Coronavirus-Pandemie hat den stationären Handel schwer getroffen. Die Technik-Riesen MediaMarkt und Saturn kündigten Ende 2021 an, 13 Filialen in Deutschland zu schließen. Noch dramatischer sieht die Lage beim Kleidungsladen Pimkie aus. Nach der Insolvenz gab das Unternehmen Anfang letzten Jahres an, fast jede zweite Filiale dichtmachen zu müssen. Bei Douglas oder Kaufhof gibt es ebenfalls Einschnitte. Eine Übersicht zeigt die Auswirkungen der Pandemie auf die Läden. (chd)

