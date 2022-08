Pfandabgabe bei Rewe „nur noch in handelsüblichen Mengen“: Zettel an Automat verärgert Kunden

Von: Miriam Haberhauer

Ein Berliner möchte im Rewe-Supermarkt Pfand abgeben und entdeckt eine Botschaft der Marktleitung. Nur noch maximal 20 Flaschen darf ein Kunde abgeben. Auf Twitter teilt er seine Entdeckung.

München – Ein mühsames Unterfangen ist der Gang zum Pfandautomaten für viele. Die Pfandflaschen und Gebinde müssen daheim gesammelt und dann zu einem Supermarkt oder Discounter geschafft werden. Anlaufstellen zur Pfandrückgabe gibt es in Deutschland genügend: egal ob Kaufland, Edeka, Aldi, Lidl & Co. – fast überall können die Mehrwegartikel abgegeben werden.

Rewe-Pfandautomat nimmt nur noch 20 Flaschen pro Kunde: Twitter-User über Infozettel verärgert

Gerade einmal acht Cent bekommt ein Kunde pro Mehrweg-Flasche, beziehungsweise 25 Cent pro Einweg-Gebinde. Um dabei auf eine große Summe zu kommen, bedarf es einer ganzen Menge Flaschen. Unmöglich ist es aber trotzdem nicht, wie eine Punkrock-Band aus Baden-Württemberg kürzlich unter Beweis stellte: ganze 60 Euro standen am Ende auf ihrem Pfandbon.

So ein Glück bleibt den Kunden eines Rewe-Supermarkts ab sofort wohl verwehrt. Am Pfandautomaten informierte er: „Mehrweg-Pfandflaschen werden bei uns nur noch in haushaltsüblichen Mengen angenommen (20 Flaschen pro Person). Ihr REWE Team.“

Twitter-User entsetzt: „Ist das wirklich nötig, Rewe?“

Ein Twitter-User entdeckte den Zettel und war entsetzt. Er postete ein Bild des Automaten und schrieb dazu: „Ist das wirklich nötig, Rewe? Trifft das nicht vor allem Menschen, die mit dem Sammeln von Pfandflaschen überhaupt erst ihren Lebensunterhalt finanzieren?“. Tagtäglich sind hunderte Pfandsammler auf Münchens Straßen unterwegs. Der Konkurrenzdruck ist groß, viele von ihnen riskieren regelmäßig, für ein paar Cent mehr, ihr Leben.

Der Rewe-Kunde fragt sich deshalb, was die Aktion des Supermarkts soll: „Zu welchem Nutzen? Dass andere Kund:innen ein paar Minuten weniger warten müssen?“. Für den Twitter-User ein absolutes No-Go. Rewe kommentierte den Beitrag, blieb aber eine Entschuldigung schuldig: „Bitte sprich hier einmal direkt die Marktleitung vor Ort an, damit das gemeinsam besprochen und erklärt werden kann“, baten sie den Kunden.

Ein ähnlicher Fall sorgte vergangenes Jahr in einem Edeka-Supermarkt für Aufsehen. Die Marktleitung stellte dort klar: Flaschensammler sind in ihrem Markt nicht mehr erwünscht. (mlh)