Massenhafte Kündigungen: Vodafone verliert hunderttausende Kunden

Von: Kilian Bäuml

Für Vodafone läuft das Jahr 2023 bisher alles andere als gut, das Unternehmen verliert Kunden und plant offenbar Entlassungen, um die Verluste auszugleichen.

München – Höhere Preise, weniger Kunden und bald wohl auch weniger Personal scheint in diesem Jahr das Motto von Vodafone zu sein. Wie das Unternehmen mitteilte, sind die Zahlen rückläufig und die Leistung des Unternehmens bleibt vor allem in Deutschland hinter den Erwartungen zurück. Allein im ersten Quartals des Jahres verlor das Unternehmen mehr als 200.000 Kunden. So viele wie seit fünf Jahren nicht, schrieb das Online-Fachmagazin inside-digital.de. Das bringt auch die Jobs der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Vodafone in Gefahr.

Unternehmen: Vodafone Kundenverlust: 227.000 Kunden im Mobilfunk Zeitraum: Januar bis März 2023

Vodafone verliert Hunderttausende Kunden – Unternehmen will „Wettbewerbsfähigkeit zurückzugewinnen“

Dass dem Unternehmen zu Hunderttausenden die Kunden verloren gehen, könnte unter anderem an den Preisen liegen, die von Vodafone sogar für Bestandskunden erhöht wurden. Als erster Internetanbieter in Deutschland ging man diesen Schritt. Die Verbraucherzentrale hält die Erhöhung unterdessen für rechtswidrig und prüft sogar eine Sammelklage gegen Vodafone. Laut inside-digital.de sollen Vodafone innerhalb eines Jahres fast 120.000 Kabel-Internet-Kunden und nochmals fast 90.000 DSL-Kunden verloren haben. Auch die Zahl der TV-Kunden soll im selben Zeitraum um mehr als 400.000 zurück. Das führt zu großen Umsatzeinbußen von Vodafone.

„Unsere Leistung war nicht gut genug. Um konsistent zu liefern, muss sich Vodafone ändern. Meine Prioritäten sind Kunden, Einfachheit und Wachstum. Wir werden unsere Organisation vereinfachen und die Komplexität abbauen, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zurückzugewinnen“, äußerte sich Margherita Della Valle, die neue Konzernchefin von Vodafone, zu den Plänen des Unternehmens.

In diesem Jahr hat Vodafone bereits hunderttausende Kunden verloren und plant offenbar, tausende Mitarbeiter zu entlassen. © Markus Mainka/Imago

Vodafone verliert Hunderttausende Kunden – tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor der Entlassung?

Die Gewinne von Vodafone sinken – im Vergleich zum Vorjahr sollen sie um 3,3 Prozent zurückgegangen sein. Wie inside-digital.de berichtet, beinhaltet der Plan der neuen Chefin massenhaft Entlassungen. Der Konzern soll planen, in den nächsten drei Jahren 11.000 Stellen abzubauen. Sollte die Pläne von Vodafone so umgesetzt werden, würden mehr als zehn Prozent der weltweiten Jobs des Unternehmens gestrichen.

Auch in Deutschland könnten bis zu 1300 Vollzeitstellen gestrichen werden – gleichzeitig soll jedoch auch die Kundenzufriedenheit gesteigert werden. Dazu ist wiederum eine Joboffensive mit rund 400 Stellen im kundennahen Bereich geplant.

Vodafone verliert Hunderttausende Kunden – Konkurrenten verzeichnen Gewinne

Die Konkurrenz ist groß. Und was das Postpaid-Geschäft betrifft, kann Vodafone derzeit weder bei der Deutschen Telekom (mehr als 24 Millionen Kunden) noch bei der Telefónica Deutschland (mehr als 26 Millionen Kunden) mithalten. Während Vodafone Kunden verliert, konnten beide Konkurrenten Zugewinne bei den Vertragskunden verzeichnen. (kiba)